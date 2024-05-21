Şahinbey Millet Kütüphanesi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Millet Kütüphanesi Yoğun İlgi Görüyor

Şahinbey Millet Kütüphanesi Yoğun İlgi Görüyor

Şahinbey Belediyesi'nin geçtiğimiz günler içerisinde hizmete sunduğu Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

21.05.2024 16:54  Güncelleme: 16:56
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Şahinbey Belediyesi'nin geçtiğimiz günler içerinde hizmetine sunduğu Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi öğrenciler ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gençlere ve eğitime yönelik önemli projelere imza atan Şahinbey Belediyesi Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni vatandaşın hizmetine sunduğu günden bu yana öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şehre önemli bir proje daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehrimizin ve ilçemizin gelişimi için bir dev projeyi daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 40 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni vatandaşın hizmetine sunduk. Açıldığı andan itibaren öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaşan kütüphanemizin dolup taşması bizleri de mutlu ediyor. Gençlerimizin eğitim alanında faydalanabileceği birçok özelliğe sahip olan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nde 7'den 70'e her vatandaşımızın istediği kitapları bulabileceği kütüphanemize tüm vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

"15 milyonun üzerinde kitap dağıttık"

Gelecek nesillerin iyi yetişmesini üzerinde önemli bir görev gördüklerini söyleyen Başkan Tahmazoğlu, "Eğitime ve kültüre yönelik projelere büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar gençlerimize 15 milyonun üzerinde kitap hediye ettik. Düzenli olarak okullarımıza ve öğrencilerimize yönelik projeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler"

Şahinbey Millet Kütüphanesi'ne gelen öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımız her alanda bizlerin yanında eğitime ve gençliğe büyük önem veriyor. Yokluğunu hissettiğimiz bu kütüphaneyi Şehrimize kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Kütüphanemizde istediğimiz her kitaba ve imkana sahibiz, başkanımıza bizlere böyle bir kütüphaneyi kazandırdığı için tekrar teşekkür ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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