Şahinler Grubu lideri Hasan Akdeniz, evinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinler Grubu lideri Hasan Akdeniz, evinde yakalandı

Şahinler Grubu lideri Hasan Akdeniz, evinde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, Şahinler Grubu'nun içerisindeki ayrı çetenin lideri olan Hasan Akdeniz, Üsküdar'daki evinde yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı. Operasyonda, ruhsatsız bir tabanca ve 91 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

21.02.2024 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda "Şahinler Grubu" olarak bilinen çeteye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda örgütün içerisindeki ayrı çetenin lideri olan Hasan Akdeniz, Üsküdar'daki evinde yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Şahinler" olarak bilinen liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı organize suç örgütünün; silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, silahlı tehdit gibi 18 eyleme karıştığı tespit edildi. Örgüt lideri ve üyelerine yönelik 29 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Mehmet Şahin ile birlikte 26 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Öte yandan Mehmet Şahin'in yönettiği suç örgütü içerisinde ayrı çeteleşme olduğu, kurulan örgütlerin başında Hasan Akdeniz'in olduğu ve firari olduğu öğrenilmişti.

Hasan Akdeniz yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda 18 eylemden sorumlu örgüt yöneticisi Hasan Akdeniz'in 20 Şubat'ta Üsküdar'da bulunan evine operasyon yapıldı. Hasan Akdeniz, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı. Evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 91 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Operasyon, Akdeniz, Üsküdar, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinler Grubu lideri Hasan Akdeniz, evinde yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:05:08. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinler Grubu lideri Hasan Akdeniz, evinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement