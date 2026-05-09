Sahipsiz Hayvanlar İçin Çalışmalar Devam Ediyor

09.05.2026 13:08
TVHB Başkanı Eroğlu, sahipsiz hayvanlar için 3 bakanlıkla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye'nin önemli konularından bir tanesinin sahipsiz hayvanlar olduğunu belirterek, konuyla ilgili 3 bakanlığın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Oda Başkanları Bölge Toplantısı, Rize'de bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya çevre illerden oda başkanları da katıldı. Toplantıda konuşan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bölge toplantılarının altıncısını Rize'de düzenlediklerini belirterek, "Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkemizdeki hayvancılığımızın daha ileri noktalara taşınması için yine kanuna göre yetkisi ve sorumluluğu olan bir birliğiz. Veteriner hekimlik hayvancılığın aktörü olan bir meslek. Veteriner hekimlerin sorunları, hekimliğin sorunları, mesleki sorunlar daha ileri seviyeye, sorunlar çözülerek ileri seviyelere taşındığı, standartları yükseltildiği takdirde bunun yansıması ülkemizin verimliliğine, kalkınmasına, hayvancılığına olacak. Hem hayvan sağlığı hem gıda güvenliği, gıda sağlığı ve hem de insan sağlığına hizmet eden meslek grubu. Hatta şöyle tanımlayabiliriz; hayvan, insan ve çevre sağlığına aynı anda hizmet eden meslek grubu veteriner hekimler. COVID-19 bir kez daha gösterdi ki özellikle sağlıklı bir gıdanın insan sunumuna için hizmet eden mesleklerden en önemlilerinden bir tanesi, stratejik meslek grubu veteriner hekimler. Veteriner hekimsiz sağlıklı bir toplum olgusunu gerçekleştirmeniz mümkün değil. Bunun önemini, stratejik önemini bu toplantılarda daha detaylı olarak hem değerlendirmek hem de biraz önce söylemeye çalıştığım o ileri standartları yakalamak için hangi sorunlar nasıl çözülecek bunun hazırlığını yapıyoruz. Bakanlığımız Tarım ve Orman Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızla, bakanlığın konuları tabii her bakanlığa değişik konularla diyaloğumuz, çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 47 bine yakın veteriner hekimin olduğunu kaydeden Eroğlu, "Yine ülkemizin önemli konularından bir tanesi biliyorsunuz sahipsiz hayvanlar, yani sokak hayvanları diye tanımlanan. Bununla ilgili üç bakanlık çalışmalarını devam ettiriyor. Biz de Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak veteriner hekim istihdamından, kamudaki veteriner hekim istihdamı çünkü yeterli değil. Bu hedefe ulaşabilmek için hayvan refahı şartlarının gerçekleşmesi, hayvan haklarının teslim edilmesi ve insan sağlığını da dikkate özellikle çevre ve insan sağlığını da daha yaşanabilir bir seviyeye taşımak için Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak çalışmalara devam ediyoruz. Bugün itibarıyla ülkemizde 47 bine yakın veteriner hekim var. Yasal olarak biz tamamını temsil eden bir kurumuz, kamu kurumu niteliğinde özelliğimiz var. Hazırlamış olduğumuz bu istişareler, bölge toplantılarında yapılan görüşmeler, değerlendirmeler sonucu hazırladığımız raporları da Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve çeşitli yönleriyle de mesela veteriner hekimlikle eğitim konusunu Yükseköğretim Kurulu'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili birimlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bütün gayemiz ülkemizin hayvancılığının daha ileri noktalara taşınması ve halkımızın daha güvenilir, sağlıklı gıda tüketmesi" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

