Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Toplantısı - Son Dakika
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Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Toplantısı

Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Toplantısı
23.06.2026 10:41
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Eskişehir Valisi Yılmaz, sahipsiz hayvanlar için alınacak tedbirleri görüştü.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ile alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir toplantıya katılım sağladı. Eskişehir'den bağlantı sağlanan ve video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesini, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar oluşturdu. Toplantıda, sokaktaki sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak vatandaşların güvenliğinin sağlanması ile hayvan refahının birlikte gözetilmesine yönelik alınacak tedbirler detaylıca ele alındı.

Ayrıca, süreçte rol alan ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin izlenecek yol haritası da masaya yatırılarak kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Valiliği, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, Güvenlik, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sahipsiz Hayvanlar İçin Tedbir Toplantısı - Son Dakika

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