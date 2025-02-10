Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Cezalar Yükseliyor - Son Dakika
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Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Cezalar Yükseliyor

Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Cezalar Yükseliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelere sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması için 2028'e kadar bir erteleme olmadığını bildirdi. Her bir sahipsiz hayvan için 71 bin 965 lira para cezası uygulanacak.

10.02.2025 13:49  Güncelleme: 13:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasının 2028'e ertelenemeyeceğini belirterek, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için belediyelere 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak yazı gönderdi. Bakanlık yazısında, sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılması için belediyelere 2028'e kadar süre verildiği iddiası yalanlandı.

Belediyelerin, sahipsiz sokak hayvanlarını hemen toplamaları gerektiği belirtilen bakanlık yazısında, sokakta bırakılan her bir sahipsiz hayvan için 71 bin 965 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

"5199 sayılı Kanun ile nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanun'un yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14'üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71 bin 965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Cezalar Yükseliyor - Son Dakika

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