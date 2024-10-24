Sahte Bal Uyarısı: Tüketicilere İpuçları - Son Dakika
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Yerel

Sahte Bal Uyarısı: Tüketicilere İpuçları

Sahte Bal Uyarısı: Tüketicilere İpuçları

Aydınlı arıcı Devecioğlu, sahte balları ayırt etme yollarını ve tüketicilerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

24.10.2024 08:51
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Güvenlik güçlerinin son zamanlarda düzenlediği operasyonlarla ortaya çıkarılan sahte ballar tüketicileri endişelendirirken, Aydınlı arıcılardan Mehmet Yanar Devecioğlu sahte ve gerçek bal arasındaki farkları anlatarak tüketicileri bal alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Gıda güvenliğinin öneminin her geçen gün arttığı dünyada Aydın'da hileli zeytinyağının ardından sahte bal da ele geçirilmesi hem dürüst üretici ve esnafı hem de tüketiciyi endişelendirmeye başladı. Son günlerde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyonlarla çok miktarda bal görünümlü ancak bal olmayan ürün ele geçirildi. Bu durum sofralarından bal eksik etmeyen vatandaşlar arasında tedirginliğe neden olurken, Aydın Arıcılar Birliği'nin bu konuda sessizliği hem arıcıları hem de vatandaşları şaşırttı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki deneyimli arıcı Mehmet Yanar Devecioğlu tüketicileri sahte bal konusunda uyardı. 42 yaşındaki Devecioğlu, dededen toruna arıcılık yaptıklarını ve sahte balların hem sağlık hem de maddi açıdan ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı. Sahte balın genellikle glikoz şurubu, şeker, nişasta ve kimyasal katkı maddeleri kullanılarak üretildiğini belirten Mehmet Yanar Devecioğlu, "Bu tür ürünler, gerçek balın sağlık faydalarından yoksun olduğu gibi, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara veya sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Sahte bal, insan sağlığını tehdit eden bir hile ve dolandırıcılıktır" dedi.

Sahte bal ile gerçek bal arasındaki farkları anlamak için tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı ipuçlarını da sıralayan Devecioğlu öncelikli olarak etiket kontrolüne dikkat çekti. Bal alırken etiket bilgilerini dikkatlice okumak gerektiğini kaydeden Devecioğlu, "Balın kaynağı ve üretim yeri hakkında bilgi veren etiketler tercih edilmelidir. Gerçek bal, genellikle yoğun bir kıvama sahiptir ve şişeden döküldüğünde akışkanlığı yavaş olur. Sahte bal ise genellikle daha ince ve sıvı bir kıvama sahiptir. Gerçek bal, zengin bir tat profiline ve hoş bir aromaya sahiptir. Eğer balın tadı yapay ya da aşırı tatlıysa, bu sahte olabileceği anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin sahte ve gerçek balı ayırt edebilmek için kendilerinin yapabilecekleri ufak testler olduğunu belirten Devecioğlu, "Bir miktar balı su dolu bir bardağa koyduğunuzda, gerçek bal suyun dibine çökerken, sahte bal hemen dağılacaktır. Bu basit test, balın saflığını anlamada yardımcı olabilir. Ayrıca bir pamuk parçasını balın içine batırarak ateşe tutun. Eğer bal yanmıyorsa, bu sahte bal olabilir çünkü sahte ballar genellikle su ve kimyasallardan oluşur" diye konuştu.

Tüketicilere önerilerde bulundu

Aydınlı arıcı Devecioğlu tüketicilere bal alırken güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını önerirken, "Sertifikalı ve tanınmış arıcılardan almak, sahte ürün riski azaltır. Ayrıca, yerel pazarları tercih etmek, taze ve gerçek bal bulma şansını artırır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Mehmet Yanar, Ekonomi, Aydınlı, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sahte Bal Uyarısı: Tüketicilere İpuçları - Son Dakika

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