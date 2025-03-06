Sahte İstihbaratçı Tutuklandı

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(DENİZLİ)- Denizli'de çevresine kendisini 'MİT bölge başkanı' ve 'Jandarma istihbarat yüzbaşı' olarak tanıtıp onlarca kişiyi dolandırdığı tespit edilen ve gözaltına alınan A. K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de uzun yıllar kendisini kendisini 'MİT bölge başkanı' ve 'Jandarma istihbarat yüzbaşı' olarak tanıtan A.K., telsiziyle bir fabrikanın patronuna giderek kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı ve 'Burada çalışmam gerekiyor' diyerek işe girdi. A.K.'nin 'Göreve gidiyorum' diyerek zaman zaman iş yerinden izin dahi aldığı ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında ise üniformalı ve kamu kurumlarının önlerinde fotoğraf paylaşması dikkat çekti.

JASAT'ın ihbar üzerine başlattığı operasyonda A. K.'nın doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi birçok meslek grubundan insanı da dolandırdığı ortaya çıktı. Yapılan operasyonlarla gözaltına alınan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, sahte istihbaratçıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi.