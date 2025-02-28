Sahte Kalaşnikofla Soygun

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Sahte kalaşnikofla girdiği akaryakıt istasyonunu böyle soydu

Kalaşnikoflu soygun anı güvenlik kamerasında

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da replika (sahte) kaleşnikof ile akaryakıt istasyonu soyan şahıs polisin başarılı takibi sonrası soygundan sadece 8 saat sonra yakalanırken, şahsın gerçekleştirdiği soygun anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Dinar ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabaha karşı akaryakıt istasyonuna elinde kalaşnikof diye tabir edilen sahte AK-47 isimli uzun namlulu tüfekle gelen şahıs N.E., isimli kadın kasiyerden paraları vermesini istedi. Tüfeği görünce neye uğradığını şaşıran ve korkan kadın kasanın para konulan kısmını çıkarak masaya koydu. Soyguncu ise tüfeği masaya koyup ardından paraları toplayarak cebine koydu. Şahıs ardından olay yerine geldiği motosiklete binerek istasyondan kaçtı.

Bir süre elleri havada kalan kasiyer ise ilk şoku üzerinden atlattıktan sonra polisi arayarak yardım istedi.

Soygunda çaldığı yaklaşık 3 bin TL parayı harcayamadan yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise bölgeye gelerek detaylı bir incele yaptı. İş yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelinin kimliğinin E.S., olduğunu belirledi. Ardından ekipler şüpheliyi evinde soygunda çaldığı paralar ile yakalayarak gözaltına aldı. Olaydan 8 saat sonra yakalanan şahsın soygunda plakasız motosiklet kullandığı, silahı kaçış güzergahında bulunan bir kamyonetin kasasına parçalayarak attığı, olayda bulunan montonu apartman boşluğunda bulunan yangın dolabına, ayakkabısını ise binanın dışına sakladığı, kar maskesi ve eldiveni de yaktığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, kasadan aldığı ve harcayamadığı toplam 2 bin 940 TL paraya ise el konuldu.