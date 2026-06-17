Dev vinç gemisi Saipem 7000 için Boğaz kapatıldı - Son Dakika
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Dev vinç gemisi Saipem 7000 için Boğaz kapatıldı

Dev vinç gemisi Saipem 7000 için Boğaz kapatıldı
17.06.2026 07:06
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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi Saipem 7000'in geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, sabah 06.00'dan itibaren 14 saat çift yönlü trafiğe kapatıldı. Dev gemiye kurtarma römorkörleri ve kılavuz kaptan eşlik ediyor.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi 'Saipem 7000'in geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, sabah saat 06.00'dan itibaren 14 saat süreyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi olan devasa boyutlardaki "Saipem 7000", sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 14 saat sürmesi beklenen kritik geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sabah saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştireceği geçişte, dev gemiye çok sayıda kurtarma römorkörü ve kılavuz kaptan eşlik ediyor. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi Kuzguncuk sahilinden görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, Ekonomi, Olaylar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dev vinç gemisi Saipem 7000 için Boğaz kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev vinç gemisi Saipem 7000 için Boğaz kapatıldı - Son Dakika
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