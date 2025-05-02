Şair Şeyhi Sempozyumu DPÜ'nde - Son Dakika
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Şair Şeyhi Sempozyumu DPÜ'nde

Şair Şeyhi Sempozyumu DPÜ\'nde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Şair Şeyhi Sempozyumu'nu 3-4 Mayıs'ta düzenleyecek.

02.05.2025 13:05
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Yalçın, Şair Şeyhi Sempozyumu'nu düzenleneceğini bildirdi.

Prof. Dr. Yalçın, DPÜ İlahiyat Fakültesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun, "Şehir Değerlerini Tanıyor" başlıklı etkinlik serisinin dördüncüsü olduğunu ifade etti. Sempozyuma Kütahya Valiliği, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, İl Müftülüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kadim Vakfı, KİMDER ve DİMAM gibi kurumların da destek verdiğini belirten Yalçın, Kütahya'nın kültürel mirasının bilimsel boyutlarıyla tanıtılmasının önemini vurguladı. Klasik Türk edebiyatının kurucu isimlerinden biri olarak kabul edilen Şeyhi'nin Kütahya'nın edebi kimliğinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Şeyhi, yalnızca bir şair değil aynı zamanda dönemin entelektüel dünyasına yön vermiş bir ilim ve irfan adamıdır. Onun eserleri, hem edebi zarafeti hem de fikirsel derinliği bakımından çağının ötesine geçmiştir. Bu sempozyumla birlikte Şeyhi'nin hayatı, eserleri ve edebiyatımıza katkıları çok yönlü biçimde ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.

DPÜ İlahiyat Fakültesi olarak Kütahya'nın tarihi şahsiyetlerini ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceklerini ifade eden Yalçın, tüm akademisyenleri, araştırmacıları ve ilgilileri 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma davet etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şair Şeyhi Sempozyumu DPÜ'nde - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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