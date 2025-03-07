Sakal-ı Şerif Ertuğrul Gazi Camii'nde - Son Dakika
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Sakal-ı Şerif Ertuğrul Gazi Camii'nde

Sakal-ı Şerif Ertuğrul Gazi Camii\'nde

Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı ve Eskişehir sertürbedari ve alemdarı Mehmet Levent Başerdem, kendisine nesiller öncesinden intikal eden Sakal-ı Şerif'i belirli zamanlarda ziyaret edilmesi amacıyla Ertuğrul Gazi Camii'ne teslim etti.

07.03.2025 13:00
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Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanı ve Eskişehir sertürbedari ve alemdarı Mehmet Levent Başerdem, kendisine nesiller öncesinden intikal eden Sakal-ı Şerif'i belirli zamanlarda ziyaret edilmesi amacıyla Ertuğrul Gazi Camii'ne teslim etti.

Sakal-ı Şerif, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin türbesinin bahçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaptırılan ve kendileri tarafından tıpkı basım Ahmed Semsettin Karahisari'ye ait Mushaf-ı Şerif'in hediye edildiği vitrinin yanında sergilenecek. Başerdem, kutsal emaneti belirli zamanlarda ziyaret edilmesi amacıyla Ertuğrul Gazi Camii'nde Söğüt Müftüsü Ali Yurtlu'nun nezaretinde cami imam hatibi Hasan Hüseyin Becerik'e teslim etti. Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin türbedarları Mustafa Ekici, Belgin Özkan ve Mehmet Öztürk'ün de hazır bulunduğu törende, çok kalabalık bir erkek ve kadın cemaatin bulunduğu Sakal-ı Şerif ziyareti merasimi gerçekleştirildi. Endonezya'dan gelen Müslümanların da hazır bulunması ve ilk defa böyle bir zuhuratla hayran kalmaları dikkat çekti.

Sertürbedar Mehmet Başerdem, "Bu mukaddes emanetin, Türk milletinin ulu büyüğü Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin ruhu azizlerini şad eylemesini gönülden niyaz ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakal-ı Şerif Ertuğrul Gazi Camii'nde - Son Dakika

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