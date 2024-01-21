Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım İnşaatı İşi Bilgilendirme Sunumu, Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Necdet Özdemir Toplantı Salonunda yapıldı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz başkanlığında yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Dr. M. Akif Kaygusuz, ilgili Şube Müdürleri, teknik personeller ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. Yüklenici firma yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda, toplam 11 bin 408 ha tarım arazisini modern sulama yöntemleriyle sulanmasını sağlayacak olan Sakalıkesik Ovası Sulaması 2. Kısım İşi İnşaatı işinde bugüne kadar 9 bin 235 ha tarım arazisi sulamaya hazır hale getirildiği ve fiziki gerçekleşmesinin %80,95 seviyesine ulaştığı ifade edildi. - ERZURUM