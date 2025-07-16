Sakarya, 9 yıl sonra Demokrasi Meydanı\'nda tek yürek oldu

Sakarya halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu sene-i devriyesinde Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği'nin anma programında Demokrasi Meydanı'nda tek yürek oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 9'uncu yıldönümünde Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenledi. 9 yıl önce bugün, hain kalkışmanın karşısında dimdik duran ve ortaya koyduğu iradeyle destan yazan Sakarya halkı, meydanda Türk bayraklarıyla yeniden tek yürek oldu. Sakarya'da o gece yaşananlar film gösterimleriyle hatırlandı. İstiklal Marşı ile başlayan programda kahraman şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eller şehitlere yapılan dualar için açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra darbe teşebbüsüne karşı koymaya çalışırken yaralanan gazi Aslınur Ayhan Topal, vatandaşlara darbe girişiminde yaşadıklarını anlattı. Anma programında darbe girişimine ilişkin video ve kısa film gösterimleri yapıldı. Anma programında söz alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya halkının hain darbe girişiminde Sakarya Valiliğine tanklarla, tüfekle yürüyen FETÖ mensuplarına karşı bedenlerini siper ettiklerini belirtti.

"O gece millet sokaklara inmemiş olsaydı ya Suriye, ya Irak ya da Libya olurduk"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Geçmiş tarihi başarılarla doldurulmuş bir milletin bundan 9 yıl önce yeniden ayağa kalktığı milletin, bayrağına, ezanına kurulmuş olan bir pusunun, hain darbe girişiminin seneyi devriyesi. Bugün 9 yıl önce bombalarla, uçaklarla dizginlemeye çalıştıkları bu milletin yeniden sadece imanıyla, bayrağa sadakatiyle tanklara dur deyip tarih yazdığı bir gün. Bizler, 15 Temmuz akşamı hayatımıza devam ederken, normal işlerimize bakarken bir anda ortalıkta bu devletin içine sızmış, milleti bölmeye çalışan bir grup haini bölmeye çalıştı. Bugün de hep beraber 15 Temmuz'u anma ve bir daha yaşanmaması için bir ve beraber olmak zorundayız. Vatandaşlarımız, gözünü kırpmadan tankın önüne atladı. Bu cesareti başka bir millet gösteremez. O gece millet sokaklara inmemiş olsaydı ya Suriye, ya Irak ya da Libya olurduk" dedi.

"15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde yine meydanlarda bir ve beraberiz"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesinde yine meydanlarda bir ve beraberiz. Bu karanlık geçenin sene-i devriyesinde şehadet şerbeti içen şehitlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizi yürekten kutluyorum. O karanlık gecede sokaklara çıkarak, meydanları doldurarak bir taraftan hüznü yaşarken bir taraftan milletin şahlanışı görüp gururunu yaşamayı gördük" diye konuştu.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde karanlık gecenin dokuzuncu yıl dönümünde camilerden sela sesleri yükseldi. Birlik ve beraberliğin sembolü halinde gelen selalar, tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da saatler gece saat 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerde okundu. - SAKARYA