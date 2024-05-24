Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Gerçekleştirilen Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Gerçekleştirilen Deprem ve Yangın Tatbikatı

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Gerçekleştirilen Deprem ve Yangın Tatbikatı

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği planlanan tatbikatlar başarıyla gerçekleştirildi.

24.05.2024 10:06  Güncelleme: 10:15
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Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği planlanan tatbikatlar başarıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, 2024 yılı Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde, muhtemel afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak gayesiyle geniş çerçeveli deprem ve yangın tatbikatı düzenledi. Sakarya UMKE İl Sorumlusu Vural Seçkin'in kontrolünde yapılan ve gerçeği aratmayan tatbikat, hastane personelinin acil durumlara karşı bilgi ve becerilerini artırmak, hastane içindeki güvenlik önlemlerini test etmek gayesiyle gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu, sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli bir depremle başladı. Depremin ardından hastane içinde yangın alarmı devreye girdi ve personel hızla acil durum prosedürlerini uygulamaya başladı. Hastane yönetimi, deprem ve yangın sırasında hastaların ve personelin güvenliğini sağlamak için önceden belirlenmiş acil eylem planlarını hayata geçirdi. Deprem ve yangın tatbikatı sırasında, hastane personeli tahliye işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Hastalar, belirlenen güvenli bölgelere tahliye edilirken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangın müdahale ekipleri hızla olay yerine ulaştı ve yangını kontrol altına aldı. Ayrıca, tatbikat sırasında iletişim ve koordinasyon becerilerinin test edilmesi gayesiyle, çeşitli iletişim kanalları kullanılarak hastane içinde sürekli bilgi akışı sağlandı.

Sakarya ADSH Başhekimi Metin Çoban, tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, "Afet ve acil durumlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bugünkü tatbikat, personelimizin bu tür durumlarda nasıl hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebileceğini göstermesi açısından son derece önemliydi. Tatbikatta görev alan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Gerçekleştirilen Deprem ve Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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