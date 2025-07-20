Sakarya Belediye Başkanı Yangınla Mücadele İçin Bölgeye Gitti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve'de başlayan orman yangınının bulunduğu bölgeye giderek çalışmaları bizzat takip ediyor. Alemdar, "Tüm imkanlarımızla teyakkuza geçtik ve tüm ekiplerimizle koordine halinde bu tehlikeyi önlemek, yangını en kısa süre içinde söndürmek için çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Geyve Kozan ve Bozören'de başlayan orman yangınında ilk anonsun yapılmasından hemen sonra bölgeye hareket etti. Bu esnada Büyükşehir Belediyesi'nden çok sayıda araç ve personel orman yangınına müdahale için bölgeye sevk edildi. Başkan Alemdar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sakarya Valiliği koordinasyonuyla başlatılan müdahaleyi yerinde takip etti ve Büyükşehir operasyonunu ise yerinde yönetti.

Bölgede Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca ile bir araya gelen Alemdar, çalışmaları ve yangının boyutuyla ilgili son durumu birlikte inceledi. Alemdar, ilk andan itibaren Büyükşehir'in tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve tehlikenin bir an önce son bulması için gayretle çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi, bölgede tüm kurumlarla koordine halinde orman yangınına müdahale ediyor.

"Tüm imkanlarımızı seferber ettik"

Başkan Alemdar, "Tüm imkanlarımızla teyakkuza geçtik ve tüm ekiplerimizle koordine halinde bu tehlikeyi önlemek, yangını en kısa süre içinde söndürmek için çalışıyoruz. Nefesimiz, ormanlarımız hem şehrimiz hem de ülkemizin yarınları için her şeyden önemlidir. Biz de burada elimizden ne geliyorsa, alevlerin ilerleyişini önlemek için ne yapılması gerekiyorsa Sayın Valimiz, yetkili isimlerle koordine halinde yapıyoruz. Yangının civardaki yerleşim alanlarına sirayetini önlemek için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Umuyoruz ki bu tehlike en kısa süre içinde önlenir" diye konuştu. - SAKARYA