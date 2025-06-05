Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Kurban Bayramı\'nda Vatandaşlarla Buluştu
05.06.2025 12:46  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesinde şehrin en işlek caddelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları dolaşarak bayram dileklerini ileten Alemdar, şehre hizmetin kendileri için en büyük bayram olduğunu vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesinde şehrin en işlek cadde ve sokaklarında vatandaşla buluştu, kucaklaştı ve bayramlaştı. Esnafları tek tek dolaşıp güzel bir bayram dileyen Alemdar, şehre hizmetin kendileri için en büyük bayram olduğunu belirterek ulaşımdan, sosyal yaşama, spora, çevreye, altyapı ve üstyapıya kadar nice güzel eserleri şehre kazandırmak için durmadan yorulmadan çalışacaklarını söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Kurban Bayramı öncesi şehir merkezinde vatandaşla kucaklaştı, bayramlaştı ve güzel bir bayram dileklerini kapı-kapı dolaştığı esnaflara iletti. Çark Caddesi, Dar Sokak, Yuvam Sokak, İtfaiye Caddesi gibi şehrin en işlek noktalarında bayram alışverişi yapan vatandaşlarla sohbet eden, talepleri dinleyen Alemdar, Sakarya için üretmenin, hizmet etmenin kendileri için en büyük bayram olduğunu ifade etti. Raylı Sistem'den Metrobüs'e, Kongre Merkezi'nden Bilim Merkezi'ne ve Sapanca Gölü'nde, şehrin incisi Karadeniz'in kıyısında inşa edilecek sosyal yaşam alanlarına kadar Sakarya'nın ihtiyacı olan hizmetleri hayata geçirmek için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını söyledi. Alemdar, esnafları gezerek hayırlı bayramlar diledi, tüm talepleri dinleyip not aldı.

"Şehrin dört köşesine hizmet kazandırmak için yola çıktık"

Alemdar, "Sakarya'ya hizmet, bizim için en büyük bayramdır. Spordan ulaşıma, sosyal hayattan yeni yaşam alanlarına kadar hayatın her alanında vatandaşlarımız için gayretle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Tüm memleketimize hayırlı, huzurlu bir bayram diliyorum. Raylı Sistem'den Metrobüs'e, Kongre Merkezi'nden Bilim Merkezi'ne ve Sapanca Gölü'nden, şehrin incisi Karadeniz'in kıyısında inşa ettiğimiz sosyal yaşam alanlarına kadar şehrimizin dört bir köşesine hizmetler kazandırmak için yola çıktık. İnsanlar sözleriyle değil, eserleriyle anılır. Biz vatandaşımızla ilk buluşmamızda da bu şehre söylediklerimizle değil eserlerimizle iz bırakmak istediğimizi söyledik ve aynı noktadayız. Bu yüzden çok çalışacağız" dedi.

"Bayramlar en özel zamanlardır, tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Alemdar tüm vatandaşları bayramlaşma programına davet ederek, "Bayramlar bizleri birbirimize yaklaştıran, ortak değerler etrafında toplandığımız, gencinden yaşlısına herkesin mutlu olduğu özel günlerdir. Bizde Kurban Bayramı'nda şehrin tüm temsilcileri ile toplu bayramlaşma töreni bayramın ikinci günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 11.00'da gerçekleştireceğiz. Aile ve dostluk bağlarının güçleneceği, memleketimize hayır ve bereket getiren bir bayram diliyorum. Güzel bir Sakarya için hep yan yana, gönül gönüle olalım. Kurban Bayramımız mübarek olsun. Kurban Bayramı'nın mazlum ve mağdur tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Başkan Alemdar, günün anısına vatandaşlarla fotoğraf çekildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Yusuf Alemdar, Belediye, Politika, sakarya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:17
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı
Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:57:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Kurban Bayramı'nda Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.