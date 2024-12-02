Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı\'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Başkan Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Engelsiz çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelerek engellerin kalpte olduğunu vurguladı.

02.12.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan engelsiz çalışma arkadaşlarıyla kahvaltıda buluşarak engellerin bedende değil, kalpte olduğunu vurguladı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 3 Aralık Dünya Engelliler günü sebebiyle belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan, 1 milyon Sakaryalıya büyük bir özveriyle hizmet eden 'engelsiz yüreklerle' kahvaltı davetinde buluştu. Davetlilerin 'En büyük engel sevgisizliktir' diyerek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayan Başkan Alemdar, engellerin bedende değil her zaman kalplerde olduğunu ifade ederek söylediği sözlerle engelsiz yüreklere güçlü bir motivasyon verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanları ise Alemdar'a nazik davetleri ve desteği için teşekkür ederek, Sakarya için gayretle çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini ifade etti.

Programda konuşan Başkan Alemdar, "Programlarımızda bedensel engellerin bir anlam ifade etmediğini engelin kalpte oluğunu ifade etmeye çalıştık. Allah hepinize sağlık versin. Hepimiz inanan insanlarız. Yaşadığımız müddetçe neyle karşılaşacağımızdan haberimiz yok. İmtihan dünyasındayız. Allah imtihanlarımızı başarıyla vermemizi nasip etsin. Her birinizin emeğine gayretine teşekkür ediyorum. Siz topluma gücünüzü ve iradenizi işinizi hakkıyla yaparak gösteriyorsunuz. Sizin önünüzde iki engel var. Bu iki engel kalkmadığı sürece topluma ya da kendinize faydanız olmaz. Bunların birincisi kim ne söylerse söylesin, başkalarının söylediği yapamazsın, edemezsin lafından kurtulun. Kendi iradeniz ve aklınızla yapabilecek çok işiniz olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. İkinci olarak ben yapamam, gidemem veya çalışamam demeyin, ben yaparım, çalışırım, faydalı olurum, en iyisini yaparım anlayışında olun" dedi.

Programda; BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mahmut Balta ile birlikte BELPAŞ, SASKİ ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan çalışma arkadaşları yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Dünya Engelliler Günü Mesajı - Son Dakika
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