Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Küpçüler Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Küpçüler Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Küpçüler Caddesi\'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Küpçüler Caddesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Alemdar, caddeyi 20 gün içinde hizmete açacaklarını söyledi.

29.08.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Küpçüler Caddesi'nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Seçim zamanı 'Küpçüler bizim göz bebeğimizdir' diyerek söz verdiği bölgede vatandaşla kucaklaşan Alemdar, caddeyi 20 gün içinde hizmete açacaklarını söyledi. Alemdar, "Seçim zamanında yoğun bir talep vardı, gerekeni yaptık. Her adımımızı insan odaklı atıyor ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda dönüşüm çalışmalarını şehrin dört bir yanına genişleterek her ilçeye, bölgeye, mahalleye dokunuyor. Başkan Alemdar'ın seçim zamanı 'Küpçüler bizim gözbebeğimizdir' diyerek sözünü verdiği cadde yenileme çalışmaları başladı. Alemdar, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekiplerinin işleme başladığı Küpçüler Caddesi'ne giderek yerinde inceleme yaptı. Başkan Alemdar'a YOLBAK Dairesi Başkanı Talha Arslan, Küpçüler Mahalle Muhtarı Şafak Önem ve Yenimahalle Muhtarı İbrahim Maya eşlik etti. Vatandaşlarla kucaklaşan Başkan Alemdar, talepleri ve önerileri dinleyip esnafa 'hayırlı işler' ziyareti yaptı.

Altyapısıyla, kaldırımıyla, asfaltıyla, estetik ve güvenliğiyle Küpçüler'e yakışır bir cadde inşa ettiklerini belirten Başkan Alemdar, caddenin 20 gün içinde tamamlanıp süratle hizmete alınacağı müjdesini verdi. Alemdar, "Küpçüler bizim göz bebeğimizdir. Daha önceki sözlerimizi tuttuğumuz gibi gereğini yaparak çalışmalarımızı başlattık. Zeminin yapısına uygun olarak çalışıyor, yer yer 1 metreye kadar zemini kazarak sağlam bir altyapı oluşturuyoruz. SASKİ'nin revizeleri ile birlikte artık Küpçüler'de altyapı sorunlarını gündemimizden çıkartıyoruz. Kısa süre içinde sıcak asfaltımızı sereceğiz ve caddeyi yepyeni yüzüyle hizmete alacağız" dedi

'Odağımız insan' sözlerine dikkat çeken Alemdar, "Yaptığımız her projede insan odaklı çalışarak, vatandaşlarımızın hayatlarını nasıl daha kolay hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Taleplerini dikkate alarak planlarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Söz verdiğimiz işleri yaparak ekip arkadaşlarımızla büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İnşallah 20 gün içerisinde Erenler'imize ve şehrimize yakışan bir dönüşümü tamamlamış olacağız"

Küpçüler Caddesi'nde şu ana kadar SASKİ ekiplerince yağmur suyu hattı revize edildi, kazı dolgu çalışmaları tamamlandı ve güzergah en kısa sürede sıcak asfaltla buluşacak" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Küpçüler Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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