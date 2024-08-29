Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Yeni Otobüs ve 1 Metrobüs ile Ulaşım Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Yeni Otobüs ve 1 Metrobüs ile Ulaşım Filosunu Güçlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Yeni Otobüs ve 1 Metrobüs ile Ulaşım Filosunu Güçlendirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 yeni otobüs ve 1 metrobüsü hizmete alarak şehirdeki toplu taşıma sistemine yeni bir sayfa açtı. Otobüslerin son teknoloji özellikleri ve elektrikli seçeneğiyle Sakaryalıların beğenisini kazandığı belirtildi.

29.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:05
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'nın ulaşımında milat olacak bir yatırımı hayata geçirdi. Başkan Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği biri yüzde 100 elektrikli olmak üzere 23 son teknoloji otobüs ile 1 adet metrobüs Demokrasi Meydanı'nda ulaşım filosuna katıldı ve Sakaryalıların beğenisini kazandı. Başkan Alemdar, "Şimdiki adımda Yenikent- Aziz Duran Parkı arasında metrobüsü devreye alacağız. Sakarya ulaşımında yeni bir sayfa açtık ve projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Bu şehir için hayallerimiz çok" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdelediği şehirdeki toplu taşıma için yepyeni bir sayfa açacak 23 yeni otobüs, hizmete alınmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirilerek ulaşım filosuna katıldı. 1'i elektrikli, 1'i mikrobüs (şehir içi taşıma aracı) olmak üzere 23 yeni otobüs, 1 metrobüs ve SASKİ tarafından altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere alınan 2 kazıcı yükleyici araç Demokrasi Meydanı'nda görücüye çıktı. Yoğun katılımla gerçekleşen törene Başkan Alemdar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya ve Ali İnci, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri, teşkilat mensupları, bürokratlar, otobüs firmasının yetkilileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Bugünden itibaren şehrin sokaklarında yolcu taşımaya başlayacak olan 23 otobüs, son teknoloji özellikleriyle Sakaryalıların beğenisini kazandı. 12 metre uzunluğunda 74 yolcu kapasiteli otobüsler klima sistemi, ABS, ASR, kapı sıkışma önleyici teknolojileriyle ulaşım filosunu yeni bir seviyeye taşıdı. Ayrıca basamaksız, alçak tabanıyla iniş ve binişlerde rahatlık sunan otobüslerden yüzde 100 elektrikli olan Kent LF ise sıfır emisyonla, sessiz ve konforlu şekilde tek bataryayla 300 kilometre menzile yolcu taşıyacak. Filoya katılan metrobüs ise belirlenecek güzergahta güvenli ve hızlı ulaşım sağlayarak şehir ulaşımında bir ilk olacak.

Ulaşımda yeni bir sayfa

Sakarya için hayalleri olduğunu ifade eden Başkan Alemdar, "İnsanlarımıza rahat ve konforlu ulaşım sağlamak için başlattığımız çalışmayla şehrimizin ulaşımında yeni bir sayfa açtık. Başlattığımız projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Bir yandan ulaşım akslarımızı yenilerken bir yandan vatandaşlarımızın ulaşımda daha ucuz seyahat etmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Şunu da sürekli dile getiriyorum biz el ele verdiğimizde kaynak sorunumuz yok" dedi.

Şimdi metrobüsleri devreye alacağız

Yenikent, Aziz Duran Parkı, Kampüs güzergahlarında metrobüsleri devreye alma planından bahseden Başkan Alemdar, "Şu gördüğünüz araçları Sakarya'da üretim yapan OTOKAR üretti. Sakarya'da üretilen otobüsleri Sakarya yollarında kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müjdeyi vermek istiyorum 23 yeni aracımızın yanı sıra metrobüsümüz de yollarda olacak. Önceliğimiz Yenikent ile Aziz Duran Parkı arasındaki güzergah olacak. Ondan sonra planımız inşallah Yenikent-Kampüs arasında da metrobüs hattımızı devreye almak. Daha sonra ise farklı güzergahlarda da kullanma hayalimiz var. Bu şehir için, hayata geçireceğimiz çok güzel hayallerimiz var" diye konuştu. Başkan Alemdar ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından meydandaki araçları tek tek inceledi ve özellikleriyle ilgili bilgi aldı. Günün anısına vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çekilen Başkan Alemdar, yeni araçların marşına bizzat kendisi bastı.

Araçların özellikleri

İç ve dış modern görüntüsü, çevreci motoru, konforuyla ön plana çıkan Kent LF, düşük işletme gideriyle çalışıyor. Güçlü kliması ile her mevsim ferah yolculuk vadeden araçlar, ABS, ASR, disk frenler ve kapılarda sıkışmayı önleyici sistemiyle maksimum güvenlik sunuyor. Basamaksız girişi ve tam alçak tabanı, engelli yolcuların erişimine sağladığı kolaylık ve geniş iç hacmi ile yolculara rahat bir yolculuk imkanı sunan Kent LF, Türkiye'nin büyük şehirlerinde ve dünya çapında çok fazla tercih ediliyor. Otokar'ın çevre dostu, sıfır emisyonlu ve yüzde 100 elektrikli 12 metrelik e-KENT, teknolojileri ve güvenlik sistemiyle ön plana çıkıyor. Daha temiz bir çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlanan e-Kent tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabiliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Yeni Otobüs ve 1 Metrobüs ile Ulaşım Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika

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