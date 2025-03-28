Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bayram Süresince Hizmette - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bayram Süresince Hizmette

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bayram Süresince Hizmette

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca nöbetçi birimleriyle hizmet verecek. Belediye otobüsleri ve ADARAY üç gün boyunca ücretsiz olacak, sosyal tesisler tam kadro açık kalacak.

28.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:12
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmet sunacak. 3 günlük bayram süresince belediye otobüsleri ve ADARAY ücretsiz hizmet verecek ve tüm belediye işletmesindeki sosyal tesisler ise tam kadroyla açık olacak. Vatandaşlar Alo 153 Çözüm Masasını arayarak 24 saat isteklerini ve şikayetlerini bildirebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Sakaryalıların Ramazan Bayramı'nı rahat bir şekilde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmet sunacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'da bayramın ilk günü bayramlaşma programlarına katılarak Sakaryalılar ile kucaklaşacak. Bayram öncesi 16 ilçede mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Belediye otobüsleri ve ADARAY 3 günlük bayram süresince ücretsiz yolcu taşıyacak. Bayram arifesinde ise vatandaşlar mezarlıklara ücretsiz taşınacak. Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli alanlarında hizmet sunacak nöbetçi birimler vatandaşların bayram süresince sıkıntı yaşamamaları için görevde olacak.

Vatandaşlar Alo 153 Çözüm Masasını arayarak 24 saat isteklerini ve şikayetlerini bildirebilecek. Cenaze hizmetleri için Alo Cenaze 188 numaralı telefonu, içme suyu ve kanalizasyon ilgili sorunlar için ise Alo Su Arıza 185 iletişim hattı bayram boyunca vatandaşların çağrılarına yanıt verecek. Şehir genelindeki tüm belediye işletmesindeki sosyal tesisler ise tam kadroyla açık olacak. Veterinerlik Şube Müdürlüğüne bağlı bakımevinde sokak hayvanları için nöbetçi veteriner hekimler bulunacak. Vatandaşlar Ulaşım Dairesi ile ilgili Hareket Amirliği'nin 277 54 23 numaralı telefonu üzerinden dilek ve isteklerini iletebilecek. Yangın ihbarları için ise Büyükşehir İtfaiyesi nöbetçi ekipleriyle teyakkuzda olacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bayram Süresince Hizmette - Son Dakika

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