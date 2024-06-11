Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi arife günü Emirsultan ve Emirdağ Mezarlığı'na gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

11.06.2024 14:54
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesi arife günü, Emirsultan ve Emirdağ Mezarlığı'nda gidecek vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak. Araçlar Demokrasi Meydanı'ndan 13.30'dan başlayarak saat başı kalkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bayram arifesinde sürdürdüğü ücretsiz ulaşım hizmetine devam ediyor. Kurban Bayramı arifesinde de vatandaşlar mezarlıklara ücretsiz taşınacak. Uygulama çerçevesinde, 15 Haziran Cumartesi günü 13.00'dan itibaren saat başı otobüsler kalkacak. Son sefer saat 17.00'da yapılacak ve vatandaşlar Emirdağ ile Emirsultan Mezarlıklarına (Adapazarı) ücretsiz olarak seyahat edebilecek.

Gidiş seferlerinin yanı sıra dönüş seferleri de mezarlıklardan her saat başı olacak. Dönüş seferlerinin ilki 13.30, sonuncusu ise 17.30'da olacak. Konu ile ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlarımız için Emirsultan Mezarlığı'na ücretsiz ulaşım sağlanacaktır. Ulaşım imkanında zorluk çeken vatandaşlarımızın kabristan ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın, tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, mutlu bayramlar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Ulaşım Hizmeti Sunacak - Son Dakika

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