Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden 105 Yaşındaki Afitap Nine\'ye Vefa Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eli öpülesi büyüklere gönül bağını güçlendirdiği vefa ziyaretleri çerçevesinde şehrin yaşayan çınarı olan 105 yaşındaki Afitap Karakullukçuoğlu'nu Karasu'daki evinde ziyaret ederek yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yaşayan çınarlarına vefa göstermeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri insanlara huzur aşılamak ve moral olmak için yürüttüğü vefa ziyaretleri kapsamında Sakarya'nın asırlık çınarını unutmadı. Karasu SGM'de görev yapan Sosyal Hizmetler ekibi Sakarya'nın yaşayan en büyük çınarlarından olan Afitap Karakullukçuoğlu'nu Karasu Adatepe'deki evinde ziyaret etti. Eli öpülesi büyüklerle kurduğu gönül bağını güçlendirmeye, onlara duyduğu vefayı her fırsatta göstermeye devam eden Sosyal Hizmetler ekibi bu ziyaretle yüzlerde gülümseme oluşturdu.

Yılların biriktirdiği hatıralarıyla adeta bir tarih hazinesi olan Afitap nine, bu ziyaret karşısında ekipleri sözleriyle duygulandırdı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bu özel buluşmada hal hatır soran, ihtiyaç tespiti yapan ekipler Afitap Nine'nin hayır duasını aldı. Ziyarette ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın selamlarını ileten ekip, asırlık çınara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - SAKARYA