Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 105 Yaşındaki Afitap Nine'ye Vefa Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 105 Yaşındaki Afitap Nine'ye Vefa Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden 105 Yaşındaki Afitap Nine\'ye Vefa Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 105 yaşındaki Afitap Karakullukçuoğlu’nu evinde ziyaret ederek ona olan vefasını gösterdi. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, bu anlamlı ziyarette Afitap Nine’nin yüzünde gülümseme oluştururken, ona sağlık ve huzurlu bir ömür diledi.

10.04.2025 13:52  Güncelleme: 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eli öpülesi büyüklere gönül bağını güçlendirdiği vefa ziyaretleri çerçevesinde şehrin yaşayan çınarı olan 105 yaşındaki Afitap Karakullukçuoğlu'nu Karasu'daki evinde ziyaret ederek yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yaşayan çınarlarına vefa göstermeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri insanlara huzur aşılamak ve moral olmak için yürüttüğü vefa ziyaretleri kapsamında Sakarya'nın asırlık çınarını unutmadı. Karasu SGM'de görev yapan Sosyal Hizmetler ekibi Sakarya'nın yaşayan en büyük çınarlarından olan Afitap Karakullukçuoğlu'nu Karasu Adatepe'deki evinde ziyaret etti. Eli öpülesi büyüklerle kurduğu gönül bağını güçlendirmeye, onlara duyduğu vefayı her fırsatta göstermeye devam eden Sosyal Hizmetler ekibi bu ziyaretle yüzlerde gülümseme oluşturdu.

Yılların biriktirdiği hatıralarıyla adeta bir tarih hazinesi olan Afitap nine, bu ziyaret karşısında ekipleri sözleriyle duygulandırdı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen bu özel buluşmada hal hatır soran, ihtiyaç tespiti yapan ekipler Afitap Nine'nin hayır duasını aldı. Ziyarette ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın selamlarını ileten ekip, asırlık çınara sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - SAKARYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Politika, sakarya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 105 Yaşındaki Afitap Nine'ye Vefa Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:40:54. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden 105 Yaşındaki Afitap Nine'ye Vefa Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement