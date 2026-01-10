Büyükşehir'den Sakaryaspor maçı için ücretsiz ring seferi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bugün oynanacak Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı öncesinde taraftarlara ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlayacak. Demokrasi Meydanı'ndan 17.00-19.00 saatleri arasında stadyuma ücretsiz ring seferleri düzenlenecek.

Sakaryaspor, TFF 1. Ligi'nin ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Bandırmaspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Bugün, 19.00'da başlayacak önemli mücadele öncesinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi taraftarların stadyuma rahat ulaşabilmesi gayesiyle, Demokrasi Meydanı'ndan ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Yeşil-siyahlı taraftarların maç heyecanına ortak olabilmesi için belediye otobüsleri 17.00 ile 19.00 saatleri arasında sürekli ring seferleri yapacak. Taraftarlar, bu otobüslerle Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma ücretsiz şekilde taşınacak. Aynı otobüsler maç sonrası stadyumdan Demokrasi Meydanı'na taraftarları yine ücretsiz taşıyacaktır. - SAKARYA