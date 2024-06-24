Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaranları Tatilcilerin Can Güvenliğini Sağladı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaranları Tatilcilerin Can Güvenliğini Sağladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nin Cankurtaranları Tatilcilerin Can Güvenliğini Sağladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 'hayat nöbetçileri' cankurtaranlar, 9 günlük bayram tatili boyunca tam kadro yaptıkları mesaide binlerce tatilciye güven oldu ve bölgede hiç can kaybı yaşanmadı.

24.06.2024 13:22  Güncelleme: 13:24
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "hayat nöbetçileri" cankurtaranlar, 9 günlük bayram tatili boyunca tam kadro yaptıkları mesaide binlerce tatilciye güven oldu ve bölgede hiç can kaybı yaşanmadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yoğun bir mesai harcadı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da bulunan 54 kilometrelik sahil şeridinde "hayat nöbeti" tutan cankurtaranlar tatil süresince görev sahasında pür dikkat çalıştı. 45 ayrı kulede toplamda 72 cankurtaran, tatil için bölgeye gelen binlerce kişinin can güvenliğini sağlamak için tam kadro görev yaptı. Jet ski, 4x4 arazi aracı ve ATV araçlarıyla mesai saatleri içinde sahilleri boydan boya tarayan cankurtaranlar su üstünde de devriyeler atarak birçok boğulma vakasını önledi.

9 günlük rapora göre tatil süresi boyunca denizde açılan, dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçiren toplamda 24 kişi ölümün kıyısından alındı. Bu sayı, cankurtaranın göreve başladığı 8 Haziran'dan bu yana ise 30'a ulaştı. Tatilcilere hayat olan ekipler, tatil döneminde 1 vatandaşı 112'ye teslim etti. Bu kişi ise ayakta tedavisi sonrası taburcu oldu. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, " Karadeniz'in mavi incisi Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerimizde bayram tatili boyunca büyük bir hassasiyetle çalıştık ve cankurtaranlarımız özverili çalışmalarıyla bayramın hüzne dönüşmesini engelledi. Geniş kadrosuyla vatandaşlarımız için huzuru ve güveni sağlayan cankurtaranlarımız kayıpsız bir sezon için bölgede hayat nöbetini sürdürecektir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Cankurtaranları Tatilcilerin Can Güvenliğini Sağladı - Son Dakika

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