Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Filosunu Yeniliyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Filosunu Yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Filosunu Yeniliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplu taşıma filosuna biri elektrikli olmak üzere 22 yeni otobüs ve 1 mikrobüsü dahil ettiklerini açıkladı. Yeni nesil çevreci otobüsler eylül ayında hizmete başlayacak.

25.07.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, toplu taşıma filosuna biri elektrikli olmak üzere 22 yeni otobüs ve 1 mikrobüsü dahil ettiklerini açıkladı. Alemdar, "Filomuza kattığımız yeni nesil çevreci ve son teknoloji otobüsler eylül ayı itibariyle hizmet sunmaya başlayacak. Hayırlı olsun" dedi. Alemdar, 12 metre uzunluğa, 102 kişi kapasiteye sahip otobüslerin görsellerini de paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, otobüs filosuna dahil edilecek araçlarla ilgili müjdeli haberi açıkladı. Kısa zaman önce araç filosunu yenileyeceklerini duyuran Başkan Alemdar, biri elektrikli olmak üzere 22 yeni otobüs ve 1 mikrobüsü Büyükşehir'in araç filosuna kattıklarını açıkladı. Alemdar, son model, yeni nesil ve çevreci otobüslerin Eylül ayında hizmet sunmaya başlayacağını belirterek, 'hayırlı olsun' dedi.

AKOM'da bugün otomotiv ve savunma sanayii sektöründe üretim yapan firmanın yetkilileriyle görüşen Başkan Alemdar, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek adımları atmaya devam edeceklerini ifade ederek, otobüslerin alımıyla ilgili gerekli anlaşmayı sağladıklarını dile getirdi. Görüşmede firmanın Genel Müdürü Aykut Özener, Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş, Yurt İçi Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Tokatlı, Yurt İçi Otobüs Satış Müdürü Murat Torun, Büyükşehir Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım ile Ulaşım Daire Başkanı İlhan Yılmaz yer aldı.

Başkan Yusuf Alemdar, "Ulaşım filomuzu son teknoloji ve çevre dostu araçlarla yeniliyoruz. İhtiyaca cevap vermeyen araçların yerine yeni, çevre dostu araçları hızla bünyemize dahil ediyoruz. Bu konuda şehrimizde uzun yıllardır otomotiv ve savunma sanayii sektöründe üretim yapan Otokar firmasıyla görüşmelerde bulunduk. Firmayla yaptığımız görüşmeler sonucunda biri elektrikli otobüs olmak üzere 22 yeni otobüsü ve 1 mikrobüsü filomuza dahil ediyoruz. İnşallah eylül ayında yeni otobüsleri şehrimizin yollarında görmeye başlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Yeni çevreci otobüslerin detaylarını paylaşan Başkan Alemdar, "Bünyemize katacağımız yeni otobüsler 12 metre uzunluğunda olacak ve toplam 102 kişilik kapasitede yolcu taşıyabilecek. İç ve dış modern görüntüsü, geniş iç hacmiyle hemşerilerimize kaliteli ve güvenli bir ulaşım hizmeti sunacak. Araç filomuza katacağımız yüzde yüz elektrikle çalışan elektrikli otobüs ise 74 yolcu kapasitede yolcu taşıyacak" şeklinde konuştu.

Başkan Alemdar, seçim vaatleri arasında yer alan bir çalışmayı daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaşarak, "Bu mutluluğu hemşehrilerimizle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Toplu taşıma filomuzu seçim öncesinde yenileyeceğimizi ifade etmiştik. Hamdolsun kısa süre içerisinde sonuca ulaştık. Öğrencilere yönelik indirimlerimizin yanı sıra yeni filolarımızı da eğitim öğretim dönemi açılmadan hizmete sunmuş olacağız. Şunu da ifade etmeliyim; ulaşımda müjdelerimiz, yatırımlarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Filosunu Yeniliyor - Son Dakika

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