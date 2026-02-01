Sakarya'da gece ring seferleri başlıyor - Son Dakika
Yerel

Sakarya'da gece ring seferleri başlıyor

Sakarya\'da gece ring seferleri başlıyor
01.02.2026 21:46  Güncelleme: 21:47
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat itibarıyla şehir içi ulaşımda 24 saat kesintisiz ring taşımacılık hizmeti sunacağını açıkladı. Gece seferleri ile şehir merkezinde ulaşım kolaylaşırken, SAKUS üzerinden detaylar paylaşılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar gelen istek ve talepler doğrultusunda 2 Şubat itibariyle 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetini Sakaryalıların hizmetine sunacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak ve ADARAY'ı tekrardan raylara indirerek ve yeni duble yollarla şehir içi trafiği akışını hızlandırmak amacıyla şehir içi ulaşımda 24 saat ring taşımacılığı dönemini başlatacağını bildirdi. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yeni Terminal-Kuzey Terminali arasında hizmet veren 28-A ve 28-B hatlarına gece seferleri eklendi. Şehir merkezinde ring yapan 28 numaralı hatlar 2 Şubat'tan itibaren gece saat 00.00'dan sabah 06.00'a kadar saat başı ulaşım hizmeti sunacağı belirtildi.

Sabah 06.00'dan sonra şehrin tüm bölgelerine normal otobüs seferleri başlayarak, taşımacılık vardiyası devralınacağı belirtildi. Güzergah ve sefer saatlerine ilişkin tüm detaylı bilgilere ise SAKUS'tan ulaşabilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Sakarya'da gece ring seferleri başlıyor

20:59
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Sakarya'da gece ring seferleri başlıyor - Son Dakika
