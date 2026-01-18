Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe'de 7'den 70'e kızak şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe'de 7'den 70'e kızak şöleni

Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe\'de 7\'den 70\'e kızak şöleni
18.01.2026 11:56  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Akyazı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Aktepe Kızak Şenliği, 10 binden fazla katılımcının akın etmesiyle kayak merkezlerini aratmadı. Ailelerin ve çocukların keyifli anlar yaşadığı şenlikte, çeşitli etkinlikler ve ikramlar sunuldu.

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bununla birlikte Akyazı Belediyesi tarafından 4. Aktepe Kızak Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte aileler, çocukları ile birlikte karın keyfini doyasıya çıkardı. 7'den 70'e herkesin akın ettiği ve kayak merkezlerini aratmayan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bu çerçevede, Akyazı Belediyesi Güzlek Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı. Akyazı Belediyesi geleneksel hale getirdiği kızak şenliğinin 4'üncüsünü Aktepe'de düzenledi. Kar ve doğanın tadını çıkarmak isteyen 10 bin üzerinde vatandaş hafta sonu 'Aktepe Kızak Şenliği'ne akın etti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, kayak merkezlerini aratmadı. 7'den 70'e herkesin gönüllerince eğlendiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca belediye tarafından ilçe merkezinden kızak merkezine belediye otobüsleriyle ücretsiz seferlerin düzenlendiği şenlikte, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Bazı vatandaşlar horon oynarken bazı vatandaşlar da kızaklarıyla kayarak karın ve hafta sonunun tadını doyasıya çıkardı.

"Şenliğimizi karne hediyesi olarak düzenledik"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Şenliğimizin dördüncüsünü düzenliyoruz. Okulların tatile girmesiyle birlikte havada uygundu şenliğimizi karne hediyesi olarak düzenledik. Çarşı merkezinden ücretsiz araçlar kaldırdık. Burada çeşitli yiyecek ve ikramlıklar veriyoruz. Çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi oldu. Katılım yoğun ve her yıl üzerine ekleye ekleye daha güzel hale getiriyoruz. Şehrimizin yanı sıra il dışından katılımda çok oldu. Şu anda 780 rakımdayız, burayı da bir merkez haline getirdik. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel olacak ve her yıl katılım artarak devam ediyor" dedi.

"Daha önce gittiğim eğlence ve kayak merkezlerini aratmıyor"

Kızak şenliğine ilk defa gelen Fuad Garayev, "Daha önce gittiğim eğlence ve kayak merkezlerini aratmıyor. Sakarya merkezine de çok yakın bir yer, ben ilk defa geldim ve çok eğleniyorum. Yollar açık, Sakarya'dan buraya ulaşım çok güzel ve çok rahat" derken Elif Arslan, "Ben geçen hafta da geldim, yarın da geleceğim çok güzel. Eğleniyoruz, düşüyoruz ama komiklik oluyor" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sakarya, Akyazı, Karne, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe'de 7'den 70'e kızak şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 13:26:40. #7.11#
SON DAKİKA: Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe'de 7'den 70'e kızak şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.