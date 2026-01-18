Karne hediyesi kar eğlencesi: Aktepe\'de 7\'den 70\'e kızak şöleni

Sakarya'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bununla birlikte Akyazı Belediyesi tarafından 4. Aktepe Kızak Şenliği gerçekleştirildi. Şenlikte aileler, çocukları ile birlikte karın keyfini doyasıya çıkardı. 7'den 70'e herkesin akın ettiği ve kayak merkezlerini aratmayan şenlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bu çerçevede, Akyazı Belediyesi Güzlek Mahallesi de beyaz örtüyle kaplandı. Akyazı Belediyesi geleneksel hale getirdiği kızak şenliğinin 4'üncüsünü Aktepe'de düzenledi. Kar ve doğanın tadını çıkarmak isteyen 10 bin üzerinde vatandaş hafta sonu 'Aktepe Kızak Şenliği'ne akın etti. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik, kayak merkezlerini aratmadı. 7'den 70'e herkesin gönüllerince eğlendiği şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Ayrıca belediye tarafından ilçe merkezinden kızak merkezine belediye otobüsleriyle ücretsiz seferlerin düzenlendiği şenlikte, çeşitli ikramlarda da bulunuldu. Bazı vatandaşlar horon oynarken bazı vatandaşlar da kızaklarıyla kayarak karın ve hafta sonunun tadını doyasıya çıkardı.

"Şenliğimizi karne hediyesi olarak düzenledik"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Şenliğimizin dördüncüsünü düzenliyoruz. Okulların tatile girmesiyle birlikte havada uygundu şenliğimizi karne hediyesi olarak düzenledik. Çarşı merkezinden ücretsiz araçlar kaldırdık. Burada çeşitli yiyecek ve ikramlıklar veriyoruz. Çocuklarımıza güzel bir karne hediyesi oldu. Katılım yoğun ve her yıl üzerine ekleye ekleye daha güzel hale getiriyoruz. Şehrimizin yanı sıra il dışından katılımda çok oldu. Şu anda 780 rakımdayız, burayı da bir merkez haline getirdik. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da güzel olacak ve her yıl katılım artarak devam ediyor" dedi.

"Daha önce gittiğim eğlence ve kayak merkezlerini aratmıyor"

Kızak şenliğine ilk defa gelen Fuad Garayev, "Daha önce gittiğim eğlence ve kayak merkezlerini aratmıyor. Sakarya merkezine de çok yakın bir yer, ben ilk defa geldim ve çok eğleniyorum. Yollar açık, Sakarya'dan buraya ulaşım çok güzel ve çok rahat" derken Elif Arslan, "Ben geçen hafta da geldim, yarın da geleceğim çok güzel. Eğleniyoruz, düşüyoruz ama komiklik oluyor" diye konuştu. - SAKARYA