Sakarya'da Ailelere Yönelik Spor Etkinliği

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programları çerçevesinde aileleri sporla buluşturuyor. 21 Eylül Cumartesi günü Aziz Duran Parkı'nda aileler sporla dolu bir gün geçirecek ve kahvaltı davetinde bir araya gelecek. Hareketle dolu güne katılım için tüm ailelere çağrı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde birbirinden özel programlara imza atacak. Sağlıklı yaşamı ve kentsel hareketliliği artırmak amacıyla düzenlenen programların konuğu ise bu kez aileler olacak. Sakarya'nın aileleri 21 Eylül Cumartesi günü Aziz Duran Parkı'nda sporla dolu bir günü hep birlikte keyifle geçirecek, sonrasında ise Büyükşehir'in kahvaltı davetinde buluşacak.

Yürüyüş ve sonrasında kahvaltı şeklinde yapılacak programa her aileden en fazla 4 kişi olmak üzere 20 aile katılabilecek. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve aktif yaşama teşvik amaçlı düzenlenen programa katılım sağlamak isteyen vatandaşlar www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. - SAKARYA