Sakarya'da Ailelere Yönelik Spor Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sakarya'da Ailelere Yönelik Spor Etkinliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 21 Eylül'de Aziz Duran Parkı'nda aileleri sporla buluşturacak. Yürüyüş ve ardından kahvaltı etkinliği için ön kayıt gerekiyor.

17.09.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programları çerçevesinde aileleri sporla buluşturuyor. 21 Eylül Cumartesi günü Aziz Duran Parkı'nda aileler sporla dolu bir gün geçirecek ve kahvaltı davetinde bir araya gelecek. Hareketle dolu güne katılım için tüm ailelere çağrı yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde birbirinden özel programlara imza atacak. Sağlıklı yaşamı ve kentsel hareketliliği artırmak amacıyla düzenlenen programların konuğu ise bu kez aileler olacak. Sakarya'nın aileleri 21 Eylül Cumartesi günü Aziz Duran Parkı'nda sporla dolu bir günü hep birlikte keyifle geçirecek, sonrasında ise Büyükşehir'in kahvaltı davetinde buluşacak.

Yürüyüş ve sonrasında kahvaltı şeklinde yapılacak programa her aileden en fazla 4 kişi olmak üzere 20 aile katılabilecek. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve aktif yaşama teşvik amaçlı düzenlenen programa katılım sağlamak isteyen vatandaşlar www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt oluşturabilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Aziz Duran, Belediye, sakarya, Sağlık, Eylül, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Ailelere Yönelik Spor Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Ailelere Yönelik Spor Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement