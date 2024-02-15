Sakarya'da alüminyum fabrikasında iş kazası: Bir işçi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da alüminyum fabrikasında iş kazası: Bir işçi yaralandı

Sakarya\'da alüminyum fabrikasında iş kazası: Bir işçi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında, özel bir firmada formen olarak çalışan M.K. isimli işçi sol elinden yaralandı. Yaralı işçi, kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Sağlık durumu iyi olan işçinin yaralanma nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

15.02.2024 19:50
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SAKARYA (İHA) – Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmada formen olarak çalıştığı öğrenilen M.K. (40), Akyazı ilçesinde bulunan bir alüminyum fabrikasına bakım için gitti. Bu esnada sol elinden yaralanan M.K., kendi imkanları ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada tedavi altına alınan M.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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