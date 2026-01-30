Sömestr atölyeleri çocukları ve ebeveynleri bir araya getirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sömestr atölyeleri, ara tatilde olan çocukları ve ailelerini Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) bir araya getiriyor. Çocuklar, ebeveynleriyle birlikte müzik, tasarım ve el sanatları alanında eğitim alarak tatil dönemini değerlendiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar ve aileleri için farklı branşlarda atölye çalışmaları yürütülüyor. Adapazarı SGM'de düzenlenen "Küçük Müzisyenler, Büyük Destekçiler" ve "Aileyle Ses Keşfi" atölyelerinde çocuklar, usta öğreticiler eşliğinde temel müzik terimlerini, nefes kullanımını ve doğru şarkı söyleme tekniklerini öğrenme imkanı buldu.

Programın tasarım ayağında yer alan "Balinanın Sırtındaki Şehir" atölyesinde ise çocuklar, hayal dünyalarındaki görselleri somut objelere ve tasarımlara yansıttı. Ara tatil boyunca devam edecek olan atölye çalışmalarında, çocukların hem eğlenmesi hem de sanatsal beceriler kazanması hedefleniyor. - SAKARYA