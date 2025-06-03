Sakarya\'da Asayiş Toplantısı Düzenlendi

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nın katılımıyla geniş kapsamlı bir asayiş toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kamu düzeninin korunması, suçla mücadele ve yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik güvenlik önlemleri ele alındı.

Valilik binasında gerçekleşen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen mevcut uygulamalar değerlendirilirken, yaz mevsimiyle birlikte artış göstermesi muhtemel olaylara karşı alınacak ilave tedbirler detaylı şekilde masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, yaklaşan Kurban Bayramı süresince il genelinde alınacak güvenlik ve trafik önlemleri oldu. Vali Doğan, bayramın huzur içinde geçirilmesi amacıyla, 649 ekip ve toplam 3 bin 570 personelin sahada görev alacağını açıkladı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek tüm risklere karşı önleyici tedbirlerin devrede olacağı belirtilirken, trafik yoğunluğunun beklendiği güzergahlarda denetimler artırılacağı; kurban satış ve kesim alanlarında ise düzenin sağlanması adına tüm önlemler eksiksiz şekilde uygulanacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların günlük yaşamını huzur içinde sürdürebilmesi adına kolluk kuvvetlerinin sahadaki görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması, denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve vatandaşla iletişimin güçlendirilmesi yönünde kararlar alındı. - SAKARYA