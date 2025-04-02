Sakarya\'da BELPAŞ Tesislerinde Yüzde 20 İndirim Uygulaması Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELPAŞ Sosyal Tesisleri'nde milli ekonomiyi hedef alan uygulamaya karşı yüzde 20 indirim uygulanmaya başladı. Kararı sosyal medyadan duyuran Başkan Yusuf Alemdar, "Bugün ülke ekonomimizi hedef alan uygulama ifade ettiğimiz gibi milli zarardır. Büyükşehir Belediyesi olarak BELPAŞ tesislerimizde yüzde 20 indirim uyguluyoruz" paylaşımı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milli ekonomiyi hedef alan uygulamaya karşı Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELPAŞ sosyal tesislerinde yüzde 20 indirim kararı aldıklarını açıkladı. X adlı sosyal medya aracılığıyla aldıkları kararı açıklayan Başkan Yusuf Alemdar yaptığı paylaşımda, "Türkiye için üreten, ülkemize en büyük değeri katan esnafımıza, sanayicimize, üreticimize dönük çağrıların milletimizin nezdinde bir karşılığı yoktur. Ülkemizin istihdamına katkı sağlayan, çalışan, üreten, emek veren işçimizin, esnafımızın, çiftçi ve sanayicimizin, girişimcimizin her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bugün ülke ekonomimizi hedef alan uygulama ifade ettiğimiz gibi #BoykotDeğilMilliZarar'dır. Toplumumuzun değerlerini hedef alanlar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Bu vesileyle bugüne özel bir karar aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak BELPAŞ sosyal tesislerimizde yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi sosyal tesislerimize davete diyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu karar sonrası 2 Nisan tarihinde geçerli olmak üzere BELPAŞ'a bağlı Ormanpark, Kentpark, Yenikentpark, Karamanpark, Millet Kırathanesi, Acarlar Longozu, Nehir Çikolata, Uçak Kıraathanesi, Vagon Kıraathanesi ve Kampüs Öğrenci Lokantası'nda yüzde 20 indirim uygulanmaya başladı. - SAKARYA