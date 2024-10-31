Sakarya\'da \'Bir Hikaye Bin Neşe\' Projesi İle Çocuklara Neşe Götürüldü

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'nin çocuklara neşe ve sevinç götürdüğü "Bir Hikaye Bin Neşe" projesi çerçevesinde Pamukova Kemaliye İlk ve Ortaokulu öğrencilerine karagöz-hacivat gölge oyunu, eğlenceli etkinlikler ve takdim edilen hediyelerle tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) tarafından düzenlenen "Bir Hikaye Bin Neşe" projesiyle ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Büyükşehir, proje çerçevesinde Taraklı'dan Kocaali'ye, Hendek'ten Sapanca'ya ve Kaynarca'ya kadar şehrin en uzak noktasındaki çocuklara dahi ulaşıyor ve hayatlarına dokunuyor. Bilgi, beceri, eğlence, kültür ve sanat dolu bu program çerçevesinde şehrin dört bir yanındaki, Sakarya'nın geleceği olan minikler oyunlarla eğleniyor, bilgilendirmek etkinlikleriyle öğreniyor ve hayatın önemli temalarında bilinçlendiriliyor.

Projenin son durağı Pamukova Kemaliye İlk ve Ortaokulu oldu. Sahnelenen Karagöz ve Hacivat gölge oyunu beğeniyle izlendi. Ayrıca çeşitli temaların işlendiği programda, minik öğrencilere sosyal hayata dair davranış biçimleri noktasında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik sonunda ise öğrencilere diş fırçası hediye edilerek ağız sağlığına dikkat çekildi. - SAKARYA