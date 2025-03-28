Sakarya\'da Cami Bahçeleri Ramazan Bayramı İçin Hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde şehir genelinde cami bahçelerinde kapsamlı bir bakım ve düzenleme çalışması başlattı. Bu çerçevede yeşil alanlar temizleniyor, çiçekler dikiliyor. Şehir bu çalışmayla bayram namazı heyecanına hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bayram namazını temiz ve bakımlı bir ortamda kılabilmesi için camilerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle gerçekleşen temizlik ve peyzaj çalışmalarıyla Sakarya, bayram namazı heyecanı için tüm detaylarıyla hazırlanıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Sakarya Büyükşehir Belediyesi cami bahçelerinde, çevresinde temiz bir ortamın sağlanması için mesai harcıyor. Bayram namazları genelde kalabalık ve avlu bölümünü kapsayacak şekilde yoğun geçtiği için bu alanlar steril hale getiriliyor.

Çalışmalar çerçevesinde cami bahçelerindeki uzayan otlar biçiliyor, bakım gerektiren alanlar düzenleniyor. Boş kalan bölgelere mevsime uygun çiçekler ekiliyor. Çalışma, bayram sabahına kadar devam edecek. - SAKARYA