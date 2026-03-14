Çocukça Ramazan Şenliği Karasu'da miniklerin neşesiyle renklendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocukça Ramazan Şenliği Karasu'da miniklerin neşesiyle renklendi

Çocukça Ramazan Şenliği Karasu\'da miniklerin neşesiyle renklendi
14.03.2026 17:38  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Çocukça Ramazan Şenliği' etkinliği, Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde yapılan çeşitli atölye çalışmaları ve tiyatro gösterisi ile çocukların zabıta ve eğlence dolu bir gün geçirmesine olanak sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Çocukça Ramazan Şenliği" etkinliği Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde çocukların neşesine sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Çocukça Ramazan Şenliği" etkinlikleri ilçelerde çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. Program çerçevesinde son olarak Karasu SGM'de düzenlenen atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Hadis Çiçekleri Atölyesi, Ramazan Esintileri Boyama Atölyesi, Akl-ı Selim Atölyesi ve yüz boyama etkinlikleri miniklerden yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Atölye çalışmalarının ardından program, konferans salonunda sahnelenen tiyatro gösterisiyle devam etti. Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı'nın üstlendiği Karagöz-Hacivat oyunu, eğlenceli anlatımı ve verdiği mesajlarla minik izleyicilerden büyük alkış aldı. Programın sonunda çocuklara allı güllü, pıt mısır, kaymak ve hurma ikram edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Zabıta, Karasu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukça Ramazan Şenliği Karasu'da miniklerin neşesiyle renklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:53:44. #.0.4#
SON DAKİKA: Çocukça Ramazan Şenliği Karasu'da miniklerin neşesiyle renklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.