Çocukça Ramazan Şenliği Karasu\'da miniklerin neşesiyle renklendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Çocukça Ramazan Şenliği" etkinliği Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde çocukların neşesine sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Çocukça Ramazan Şenliği" etkinlikleri ilçelerde çocuklarla buluşmayı sürdürüyor. Program çerçevesinde son olarak Karasu SGM'de düzenlenen atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de öğretici etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Hadis Çiçekleri Atölyesi, Ramazan Esintileri Boyama Atölyesi, Akl-ı Selim Atölyesi ve yüz boyama etkinlikleri miniklerden yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar hem üretmenin hem de birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Atölye çalışmalarının ardından program, konferans salonunda sahnelenen tiyatro gösterisiyle devam etti. Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı'nın üstlendiği Karagöz-Hacivat oyunu, eğlenceli anlatımı ve verdiği mesajlarla minik izleyicilerden büyük alkış aldı. Programın sonunda çocuklara allı güllü, pıt mısır, kaymak ve hurma ikram edildi. - SAKARYA