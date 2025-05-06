Sakarya\'da Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5-8 Mayıs tarihleri arasında Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine ev sahipliği yapıyor. Şenliğin ilk gününde yüzlerce çocuk, kaleli yakar top ve mendil kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla eğlenceli bir günün tadını çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine ev sahipliği yapıyor. 8 Mayıs Perşembe gününe kadar devem edecek olan ve Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Serdivan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen şenlik, 32 okuldan 720 öğrencinin katılımıyla başladı. Şenliğin ilk gününde ilkokul öğrencileri kıyasıya mücadele etti. Etkinlik kapsamında yağ satarım bal satarım, kaleli yakar top ve mendil kapmaca gibi geleneksel çocuk oyunları oynandı. Öğrenciler şenlikte hem fiziksel becerilerini sergiliyor hem de ekip ruhunu pekiştiriyor. - SAKARYA