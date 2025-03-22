Sakarya'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Sakarya'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Sakarya'da, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla CHP Sakarya İl Örgütü öncülüğünde bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, demokrasi ve adalet taleplerini dile getirdi.

22.03.2025 22:29  Güncelleme: 01:23
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(SAKARYA) - Sakarya'da, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek yürüyüşü düzenlendi.

CHP Sakarya İl Örgütü'nün öncülüğünde, akşam saatlerinde Çark Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık, İmamoğlu'na destek için yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, CHP üyeleri, CHP Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ve Sakarya CHP Milletvekili Ayça Taşkent de destek verdi. Katılımcılar, İmamoğlu'na destek verirken; demokrasi, özgürlük ve adalet taleplerini dile getirdi.

Oğuz Can Curoğlu, CHP olarak her zaman halkın ve adaletin yanında olacaklarını belirtti. Katılımcılar da yürüyüş boyunca, demokrasi vurgulu slogan attılar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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