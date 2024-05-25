SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Kurumlar Arası İş Birliği Buluşmaları Başlattı

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SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, il bünyesinde ilgili tüm birimlerin katılımıyla 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Kurumlar Arası İş Birliği' temalı 'Fikir Sofrası' buluşmaları başlatıldı. İlk toplantıda etkili koordinasyonda kararlılıkla birlikte en kısa süre içerisinde RTÜK öncülüğünde medyada şiddet dilinin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla bir iş birliği toplantısı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (SUBÜ) düzenlediği Fikir Sofrası etkinliklerinde SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Kurumlar Arası İş Birliği' temalı seri toplantılar başlatıldı. Sakarya Barosu'nun da paydaşı olduğu ve üniversite lokalinde düzenlenen ilk toplantıya Vali Yaşar Karadeniz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili ve KEFEK Üyesi Ayça Taşkent, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Baro Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, 1'inci Aile Mahkemesi Hakimi Mahmut Dağ, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili Lütfiye Yiğit, SUBÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hümeyra Taşçıoğlu, Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hafsa Kesgin ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin katıldı.

Birim bazlı olarak geniş çaplı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Vali Yaşar Karadeniz; kadına yönelik şiddetin önlenmesinde koordinasyonun önemi, yerel basının bilgilendirilmesi, eğitim çalışmaları, tespite ve izlemeye yönelik özel uygulamaların devreye alınması ve adli tedbirlerde ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı. SUBÜ öncülüğünde toplantıyı müteakip yapılacak çalıştayın sonuç raporuna bağlı olarak eylem planı oluşturulacağını ve izleneceğini ifade etti. TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, alınacak ortak kararlar neticesindeki yasalaştırma süreçlerine katkı vereceklerini söylerken öncesinde gizli şiddet olmayan durumlarda öfke kontrolü kararı verilmediğini bununla ilgili bakanlıkla görüşeceğini ifade etti. Türkiye'ye örnek olacak bir yaklaşımın Sakarya'da ortaya çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP Milletvekili Ayça Taşkent günde ortalama iki kadın cinayetinin işlendiğini hatırlatarak tüm kurumların bir araya geldiği toplantının önemini vurguladı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık şiddetin önlenmesinde eğitimin önemine dikkat çekerek bu anlamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kaymakamlarla da bir toplantı yapılması gerektiğini belirten Baro Başkanı Av. İlknur Ebiz Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde ayrı bir birim kurulması gerekliliğini ifade etti. Ayrıca Sakarya özelinde kadına yönelik şiddete karşı kurumlar arası iş birliğinin yürütülmesi için bir koordinasyon birimi kurulmasını önerdi. Şiddet olaylarında müdahale hızını artırdıklarını belirten İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş elektronik kelepçenin caydırıcı ve önleyici bir tedbir olduğuna ancak maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Farkındalıkla birlikte kendilerine yapılan başvuruların arttığı bilgisini veren (ŞÖNİM) Müdür Vekili Lütfiye Yiğit, bağımlılık ve madde kullanımının şiddet oranlarını artırdığına vurgu yaptı.

Toplantıda en kısa süre içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu öncülüğünde medyada şiddet dilinin önlenmesi ve bununla ilgili bir farkındalık oluşturulması için toplantı yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca mülki idare amirlerinin uzaklaştırma kararlarının uygulanmasında daha fazla inisiyatif almasının sağlanması ve şiddetin önlenmesine yönelik eğitimler düzenlenmesi gerekliliği ifade edildi. İş birliği, dayanışma ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı ve bununla ilgili işlevsel ortak bir koordinasyon biriminin oluşturulması için çalışma yapılmasına karar verildi. İlgili kanunların uygulanması hususunda hassasiyet gösterilmesine atıf yapılarak buna ilişkin süreçlerin takip edilmesinde iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Şiddetin önlenmesine eğitimin önemine vurgu yapılarak bir eğitim platformunun kurulması; şiddetin önlenmesi, bağımlılıkla mücadele, öfke kontrolü gibi konu başlıklarında uzman isimlerle eğitimler planlanması, üniversite öğrencilerinin bu eğitimleri tamamlamaları durumunda sosyal transkriptlerine işlenmesi, sosyal seçmeli ders yerine sayılması, eğitimi başarı ile tamamlayanlar arasında kura ile belirlenen kişilere özel hediyeler verilmesi ve işe alımlarda öncelik sağlanması kararlaştırıldı. Ayrıca eğitime anne babaların ve çocukların dahil edilmesi için çalışmalar yapılması konusunda görüş birliğine varıldı. - SAKARYA