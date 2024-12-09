Sakarya'da Kentsel Dönüşüm Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
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Sakarya'da Kentsel Dönüşüm Hedefleri Belirlendi

Sakarya\'da Kentsel Dönüşüm Hedefleri Belirlendi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 1999 depreminden önceki binaların dönüşüm hedeflerini açıkladı. Dönüşümün şehir merkezinde başlayacağı belirtilirken, sosyal ve yeşil şehir hedefleri de vurgulandı.

09.12.2024 17:13  Güncelleme: 17:15
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Aralık Ayı Olağan Meclisi'nde dönüşümle ilgili genel hedefi açıkladı. 1999 depreminden önce yapılan tüm binaları dönüşüme sokmak istediklerini belirten Alemdar, değişimin ilk olarak şehrin merkezinde başlayacağını ifade etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Olağan Meclis Toplantısı merkez binada gerçekleştirildi. 75 maddenin görüşüldüğü toplantıda ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları tek tek görüşülerek meclisin onayından geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın başkanlık ettiği meclis toplantısına ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı. Mecliste kentsel dönüşümle ilgili genel hedefi açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, SUBÜ Kampüsü'nün inşasıyla ilgili önemli gelişmeleri paylaştı ve Sapanca Gölü'nün korunması, 2050 yılı için yapılan "sıfır emisyon" projelerine değindi.

"Dün geçti, yarın meçhul, biz bugüne bakacağız" vurgusu yapan Alemdar, Sakarya'da 17 Ağustos 1999'dan önce yapılan tüm binaları dönüştürmek istediklerini ifade ederek bu dönüşümün ilk olarak şehrin merkezi bölgelerinde başlayacağını söyledi. Başkan Alemdar, "Kentsel dönüşümle ilgili şehrin hafızası var. Ben de bu şehirde enkazlar arasında aylarca mücadele ettim. O günde siyasetteydim. O gün bazı şeylere karşı çıkanlar şimdi yine karşı çıkıyorlar. Biz geçmişe takılmak istemiyoruz. Dün bitti, yarın meçhul, bugüne bakalım. Bugün biz şehrin yarınına nasıl ışık olabiliriz, buna bakalım" dedi.

Dönüşüm hedefini 3 başlıkta ifade eden Başkan Alemdar, "Hedefim bu şehirdeki deprem öncesindeki binaların tamamını dönüştürmek. Bu dönüşümünü sağlamak için 8 aydır çalışıyoruz. Bilgi birikim dahilinde teknik verilerle sürdürüyoruz. Şunu bilin ki yaptığımız çalışmalarda önce şehrin merkezini değiştiriyoruz. İlk olarak dirençli bir şehir oluşturmak istiyoruz. İkinci olarak sosyal bir şehir oluşturmak istiyoruz. Üçüncüsü de önümüzdeki süreçte 2050 hedeflerine sıfır emisyonuna ulaşabilmek için yeşil bir şehir oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ciddi bir mesafe aldık. Yaptığımız toplantılarda kararlı net bir ifademiz olduğunu söylüyorum" diye konuştu.

SUBÜ Kampüsü'nün Arifiye'de yapılmasını desteklediklerini, Arifiye ve Sapanca Belediyesi'nin ilgili meclis kararlarını almaları halinde yapımına başlayacaklarını müjdeleyen Alemdar, "Üniversiteler, bir şehrin vizyonu ve geleceğidir. Gençler, bizim vazgeçilmezimizdir. Eğitimli ve donanımlı bir gençlik istiyoruz. Biz gençlere güveniyoruz. Vatanını milletini seven gençler istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki, gençleri gerçekten seviyor ve onların en güzel imkanlarla, şehrin en güzel yerlerinde eğitim almasını istiyoruz. O çocuklar bizim çocuklarımız. Üniversitenin Arifiye'de kurulması konusunda geçmişten beri desteğim bulunmaktadır. Oraya karar veren emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü üniversitenin yeri harika bir yer. Bu anlamda üniversitenin orada olmasını doğru buluyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca Sapanca Gölü ile ilgili tüm parametreleri inceleyerek Sakarya'nın hakkının korunup korunmadığını araştırdıklarını belirten Alemdar, "Özellikle Sapanca Gölü ve Sapanca'nın iki önemli özelliği var, biri Sapanca Gölü, diğeri ise Sapanca Dağı'dır. Bizim asli görevimiz, her ikisini de korumaktır. Yeraltı ve yerüstü sularından sorumlu olan kurum SASKİ'dir. Büyükşehirler Yasası'na göre, su idareleri adı altında yeraltı ve yerüstü kaynak suları Büyükşehirlere aittir. Bu kaynakların tamamından sorumluyuz ve göreve geldiğimizden beri bu konuda gereken takibi yapmaktayız. Bu şehrin hakkının korunup korunmadığını incelemek için çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.

Kırantepe'yle ilgili son gelişmelere de açıklamalarında yer veren Başkan Alemdar, TOKİ'yle yapılan görüşmeler neticesinde Paraşüt Tepe olarak bilinen Kırantepe'nin korunacağını ifade ederek, "Bu şehrin deprem gerçeği var. O yüzden şehirdeki güvenli alanlara konut projelerini yapmaya devam edeceğiz. Kırantepe olmasın yeşil alanlar gidiyor, ova olmasın tarım alanları yok oluyor. İnsanlarımızı denizin, nehrin üstüne oturtma şansımız yok. O yüzden güvenli, dirençli alanları inşa etmemiz gerekiyor" diye konuştu. 1'nci maddeden 40'ncı maddeye kadar olan maddeler imar ve bayındırlık komisyonundan, 41'nci madde hukuk ve ulaşım komisyonundan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. 42'nci maddeden 67'nci maddeye kadar olan maddeler ise imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 68, 69, 70 ve 74'ncü maddeler ise plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. 71, 72, 73 ve 75'nci maddeler ise oy birliğiyle kabul edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Kentsel Dönüşüm Hedefleri Belirlendi - Son Dakika

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