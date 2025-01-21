Sakarya\'da Kentsel Dönüşüm Projelerine Destek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bakanlık bürokratlarıyla gerçekleştirilen toplantının detaylarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, "Bakanımız dönüşüm başta olmak üzere şehrimizin diğer önemli yatırımlarında da yanımızda olacaklarını ifade etti. Toplantının ardından Sapanca Gölü Çevresi Kentsel Tasarım Projesi için mimari çizimleri başlattık. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini genişletiyoruz. Ayrıca yeni yaşam alanları, çevre projeleri ve dönüşüm için önemli destekleri oldu. İnşallah gelişmeleri şehrimizle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile gerçekleştirilen toplantıya ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Başkan Alemdar, kabulleri ve Sakarya'ya gösterdiği yakın ilgi için Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve bakanlığımızın üst düzey bürokratlarıyla çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz çalışmaları detaylı bir sunum ile paylaştık. Hamdolsun Sakarya'nın yarınlarına iz bırakacak, talep ve ihtiyaçlara karşılık üretecek yeni projelerimizi de aktarma fırsatımız oldu. Sayın Bakanımız kentsel dönüşüm başta olmak üzere pek çok farklı alanda yanımızda olacaklarını paylaştı" diye konuştu.

Dönüşümün en öncelikli meseleleri olduğunu ifade eden Alemdar, bakanlıkla birlikte iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti. Karaman'da bulunan atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin genişletilmesi için de bakanlığın destekleriyle gerekli adımları atacaklarını aktaran Alemdar, Sapanca Gölü Çevresi Kentsel Tasarım Projesinin mimari çizimlerinin toplantının hemen ardından hazırlanmaya başladığını söyledi. Başkan Alemdar, yeni kaynaklar ve desteklerle Sakarya'ya önemli yatırımlar kazandıracaklarını ve adım adım geleceğe hazırlayacaklarını ifade ederek, "Sakarya için, hemşehrilerimizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Dönüşüm için aldığımız mesafenin yanı sıra ulaşımda, çevrede, altyapıda, sporda, yeni yaşam alanları ve diğer tüm başlıklarda şehrimize yatırımlar kazandırmayı sürdüreceğiz. Bu yılı Sakarya'da hizmet yılı olarak ilan ettik. İnşallah hep birlikte nice güzel eserleri şehrimizle buluşturacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA