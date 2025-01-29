Sakarya'da Kış Güneşi Coşkusu - Son Dakika
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Sakarya'da Kış Güneşi Coşkusu

Sakarya\'da Kış Güneşi Coşkusu

Ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, vatandaşlar parklara akın etti.

29.01.2025 16:54
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Sakarya'da Ocak ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, soluğu park, cadde ve sokaklara aldı.

Son günlerde hava sıcaklıklarının normalin üstünde seyretmesi kış ayında yazdan kalma günler yaşatıyor. Ocak ayının ortasında hava sıcaklığının 18 derecelere kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar park, cadde ve sokaklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için mola saatlerini park ve bahçelerde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise ailesiyle dolaşarak, piknik yaparak güzel havanın tadını çıkarıyor.

"Kışın ortasında ilkbaharı andıran bir hava var"

Havanın sıcak olmasının kendileri açısından iyi olduğunu ancak doğa için iyi bir şey olmadığını belirten Cüneyt Balcı, "Hava sıcak olunca bizde kendimizi dışarıya attık. Güzel bir şekilde gezip dolaşıyoruz. Ancak kış mevsiminde olmamıza rağmen havanın sıcak olması insanlar ve doğal tabiattaki canlılar için iyi bir şey değil. Havanın sıcak olması güzel oldu. İnsanlar biraz hareketlendi ama bu durum tabiat için güzel bir şey değil. Kışın ortasında ilkbaharı andıran bir hava var. Bu hava doğa için güzel bir durum değil" dedi.

"Bu güzel havanın tadını parkta oturarak çıkarıyoruz"

Akif Deniz ise, "Eskiler bu havalara pastırma yazı diyorlar. Bizde pastırma yazının tadını parkta oturarak çıkarıyoruz. Havanın sıcak olması günümüzü çok güzel etkiledi. Dışarıya çıkabildik, penceremizi açabildik. Hem de dışarıya çıkıp temiz hava alabildik. Pastırma yazının bu şekilde sürmesini isterdik ama doğanında bir dengesi var. Soğuğa, kara ve yağmura da ihtiyaç var. Her şeyin dengesinde olması güzel" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Kış Güneşi Coşkusu - Son Dakika

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