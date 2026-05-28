Sakarya protokolü ve vatandaşlar bayramlaştı

Sakarya'da Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi bayramlaşma programı, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret Borsası ile Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ortak ev sahipliğinde koordine edilen tören, Serdivan ilçesindeki düğün salonunda yapıldı. Şehir protokolünün tam kadro yer aldığı bayramlaşma programına; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların bir araya gelerek bayramlaştığı organizasyon, yapılan ikramlar ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - SAKARYA