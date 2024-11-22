Sakarya'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Sakarya'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Sakarya\'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 23-24 Kasım tarihlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar için ekiplerin sahada teyakkuzda olacağını duyurdu. Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda, muhtemel olumsuzluklar için gerekli önlemler alındı.

22.11.2024 20:00  Güncelleme: 20:02
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23 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 24 Kasım Pazar günü geceye kadar etkisini gösterecek kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar için ekiplerin sahada teyakkuzda olduğunu açıklayan SASKİ, uyarıda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 23 Kasım Cumartesi sabahından başlayarak 24 Kasım Pazar gecesine kadar sürecek şiddetli yağış uyarısı için ekiplerin sahada teyakkuzda olacağını açıkladı. Sarı Kod uyarısının yapılmasının ardından 24 saat esasıyla sahada olacak ekipler olumsuzlukların yaşanmasına engel olacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada ekiplerin her türlü olumsuzluğa karşı hazır olduğu belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edindiğimiz bilgilere göre şehrimizde kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisiyle metrekareye 50-100 kilogram arası yağış düşmesi bekleniyor. Şehrin tamamında muhtemel sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı gerekli tüm önlemleri aldık. Ekiplerimiz şehrin belirli noktalarında 24 saat boyunca nöbet tutacak. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk durumunda 'ALO 185' Çağrı Merkezimize ulaşmasını rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika

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