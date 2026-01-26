Büyükşehir, Ocak ayında bin 500 çocuğu tiyatroyla buluşturdu - Son Dakika
Büyükşehir, Ocak ayında bin 500 çocuğu tiyatroyla buluşturdu

Büyükşehir, Ocak ayında bin 500 çocuğu tiyatroyla buluşturdu
26.01.2026 17:28  Güncelleme: 17:30
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, farklı ilçelerde düzenlediği tiyatro ve kukla gösterileriyle 1500 çocuğa sanat dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı ilçelerinde düzenlenen tiyatro ve kukla gösterileriyle bin 500 çocuğa sanat dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları tiyatro ve kukla gösterileriyle buluşturdu. Şehrin farklı ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde yaklaşık bin 500 çocuk tiyatronun renkli dünyasıyla tanıştı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ocak takviminde Nasreddin Hoca, Gizemli Bavul, Yaşasın Doğa adlı çocuk tiyatroları ile Çok Bilmiş İbiş kukla gösterisi sahnelendi. Kaynarca ve Arifiye'nin yanı sıra Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler, eğlenceli anlatımları ve interaktif sahneleriyle çocukları çevre bilinci, dostluk ve paylaşma gibi değerlerle buluşturdu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler

Son Dakika Yerel Büyükşehir, Ocak ayında bin 500 çocuğu tiyatroyla buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
