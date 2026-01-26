Büyükşehir, Ocak ayında bin 500 çocuğu tiyatroyla buluşturdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde şehrin farklı ilçelerinde düzenlenen tiyatro ve kukla gösterileriyle bin 500 çocuğa sanat dolu anlar yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları tiyatro ve kukla gösterileriyle buluşturdu. Şehrin farklı ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde yaklaşık bin 500 çocuk tiyatronun renkli dünyasıyla tanıştı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ocak takviminde Nasreddin Hoca, Gizemli Bavul, Yaşasın Doğa adlı çocuk tiyatroları ile Çok Bilmiş İbiş kukla gösterisi sahnelendi. Kaynarca ve Arifiye'nin yanı sıra Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler, eğlenceli anlatımları ve interaktif sahneleriyle çocukları çevre bilinci, dostluk ve paylaşma gibi değerlerle buluşturdu. - SAKARYA