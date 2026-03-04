Öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için dev kazanlar kaynıyor - Son Dakika
Öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için dev kazanlar kaynıyor
04.03.2026 15:45  Güncelleme: 15:46
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere 90 bin kişilik iftar yemeği hazırlıyor. Sosyal hizmetler koordinesinde yemekler, belirlenen adreslere sıcak olarak ulaştırılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca toplamda 90 bin kişilik iftar yemeği hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ve öğrencilere ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler belirlenen adreslere servis ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Aşevi'ndeki dev kazanlarda her gün özenle pişirilen çeşitli yemekler, paketleme işlemlerinin ardından iftar saatinden önce ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Sosyal yardım ağında kayıtlı olan ailelerin yanı sıra şehrin farklı noktalarındaki dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürülen bu hizmetle, 30 gün boyunca kesintisiz sıcak yemek desteği sağlanması hedefleniyor. Şehrin bir geleneği haline gelen "Büyükşehir Kampüs İftar Çadırı" ise bu yıl da yerli ve yabancı binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi öğrencileri, Ramazan boyunca her gün kurulan sofralarda bir araya gelerek iftarlarını açıyor.

90 bin kişilik iftar sofrası

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Ramazan ayı sonuna kadar toplamda 90 bin öğün iftar yemeği pişirilmiş olacak. Sosyal hizmet ekipleri, hazırlanan yemeklerin hijyenik şartlarda ve zamanında ulaştırılması için faaliyetlerini Ramazan ayı boyunca sürdürecek. - SAKARYA

