Sakarya\'da Sosyal Gelişim Merkezleri\'nde Kış Dönemi Kayıtları Başladı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) kış dönemi kayıtları, ilk gün yoğun bir talep gördü. Şehrin dört bir yanından tam 2 bin 453 öğrenci 30 farklı branş için SGM'ye başvurdu. Büyükşehir çocuklara, sezon boyunca 5 farklı merkezde hayat boyu istifade edecekleri deneyimler kazandıracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezleri'nde, aile ve öğrencilerin merakla beklediği kış dönemi kayıtları başladı. Hafta içi mesai saatleri içerisinde sürecek olan kayıt işlemi için başvurular www.sakarya.bel.tr adresinden ve Sosyal Gelişim Merkezleri'nden bizzat yapılabiliyor. Kayıtların ilk gününde 2 bin 453 öğrenci kayıt yaptırarak SGM'lerde ki eğitimlere katılmak için ilk adımı attı. Bu yıl kış dönemi kurslarında zengin ders içerikleriyle öğrenciler, eğlenirken öğrenecek ve vakitlerini verimli bir şekilde geçirecek.

Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM olmak üzere 5 farklı merkezde 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik 30 farklı branşta eğitim verilecek. Yeni eğitim ve öğretim döneminde Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce, Almanca, akıl oyunları, satranç, drama, ritim, resim, karakalem, ebru, bağlama, gitar, piyano, kodlama atölyesi, robotik ve kodlama atölyesi, becerikli eller, mutfak, anlayarak hızlı okuma, bilgisayar atölyesi, melodika, halk dansları atölyesi, oyunlarla dikkat atölyesi, minik mimarlar atölyesi, keçe atölyesi, tiyatro, jimnastik, çocuk korosu, güzel yazı teknikleri atölyesi, yapay zeka atölyesi, okuma-yazma atölyesi gibi 30 farklı branşta zengin ders içeriklerini içerecek ve çocuklara yönelik farklı programlar sunacak.

Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi için 444 40 54 (dahili 3712-3740-3741-3742-3787) Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 418 18 36 Geyve Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 517 10 06 Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 582 54 01 Karasu Sosyal Gelişim Merkezi için (0 264) 502 29 88 ulaşılabilecek. - SAKARYA