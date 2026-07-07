Sakarya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi sıklaştırıldı - Son Dakika
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Sakarya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi sıklaştırıldı

Sakarya\'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi sıklaştırıldı
07.07.2026 14:27  Güncelleme: 14:28
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, artan sıcaklarla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimi yaptı. Arızalı sistemler raporlanırken sürücülere klimaları aktif tutmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Sakarya'da artan yaz sıcakları sonrasında toplu taşıma araçlarında klima denetimi yapan Büyükşehir ekipleri, arızalı sistemleri raporlarken sürücülere de klimaları aktif tutmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Denetleme ekipleri ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde ortak denetim gerçekleştirdi. Yaz mevsiminin etkisini hissettirmesiyle birlikte vatandaşların daha konforlu yolculuk yapabilmesi amacıyla toplu taşıma araçlarında klima kullanımı mercek altına alındı. Millet Bahçesi önünde kurulan denetim noktasında şehir içi belediye otobüsleri, ilçeler arası ve şehir içi özel halk otobüsleri tek tek durdurularak klima kontrolleri yapıldı. Sürücülere, yolcuların mağdur olmaması için özellikle günün en sıcak saatlerinde klimaları kesinlikle kapatmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Denetimler esnasında klima sistemi arızalı olan araçlar hakkında tutanak düzenlenerek yasal işlem başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi, yolcu güvenliği ve konforuna yönelik klima denetimlerinin yaz mevsimi boyunca aralıksız süreceğini bildirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi sıklaştırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da toplu taşıma araçlarında klima denetimi sıklaştırıldı - Son Dakika
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