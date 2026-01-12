Sakarya'da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sakarya'da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındı

Sakarya\'da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındı
12.01.2026 16:31  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında 15 milyon yolcu taşıdığını ve toplu taşıma kullanımında bir önceki yıla göre yüzde 15 artış sağlandığını açıkladı. Öğrenciler için ücretsiz seyahat düzenlemesi ile yıl içinde 455 bin abonman binişi yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında toplu taşıma hizmetlerinden faydalanan yolcu sayılarını ve sistem istatistiklerini paylaştı. Verilere göre, ADARAY ve 41 farklı güzergahta yıl boyunca toplam 15 milyon yolcu ulaşım sağladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşmış olduğu 2025 verilerine göre, toplu taşıma kullanım oranlarında bir önceki yıla göre yüzde 15 artış kaydedildi. Öğrencilere yönelik uygulanan ücretsiz seyahat düzenlemesi çerçevesinde yıl genelinde 455 bin abonman binişi gerçekleştirildi. Şehir içi ulaşımda kullanılan Kart54 sistemine 2025 yılında 54 bin 50 yeni kullanıcı dahil olurken, 69 bin 300 kart vize işlemi yapıldı. Vatandaşların ödeme tercihleri arasında kredi kartı kullanımı da dikkat çekti; temassız ödeme sistemi yıl boyunca 1 milyon 640 bin kez tercih edildi. Ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde şehir genelinde 102 yeni kapalı durağın montajı yapılırken, 858 mevcut durağın bakım ve onarımı tamamlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Sakarya, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:07:14. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.