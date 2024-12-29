Sakarya\'da Ücretsiz Ruh Sağlığı Hizmeti: 8 Bin 400 Kişi Yararlanacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM, Sakarya'da 2024 yılında 8 bin 400 kişiye uzman psikologlar ile aile danışmanları eşliğinde ücretsiz ruh sağlığı, çift terapisi ve dikkat terapisi ve ebeveyn terapisi hizmeti sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile danışma birimi "Aile güçlenirse, toplum güçlenir" mottosuyla çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların aile yaşamında yaşadıkları zorlukları aşmak ve profesyonel bir bakış açısıyla yönlendirme almaları için başlatılan ücretsiz danışmanlık hizmetinden bir yılda 8 bin 400 kişi yararlandı. Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleriyle toplumun her kesiminin kalbine dokunuyor. SGM'de uzman kadro eşliğinde çocuklardan yetişkinlere, çiftlerden ailelere ve özel eğitim çocuklarına kadar farklı gruplara ruh sağlığı terapisi, çift terapisi, dikkat terapisi gibi danışmanlık hizmetleri veriliyor. Ayrıca 4-12 yaş arası çocuklar için dikkat eksikliği üzerine danışmanlık desteği sunuluyor. - SAKARYA