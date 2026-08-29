Sakarya'da Yaban Hayatı Belgelendi - Son Dakika
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Sakarya'da Yaban Hayatı Belgelendi

Sakarya\'da Yaban Hayatı Belgelendi
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Furkan Eren, Sakarya'da fotokapanlarla yaban hayatını kayıt altına alarak biyolojik çeşitliliği araştırdı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde doğa araştırmaları yapan doğa bilim kaşifi, Karasu ve Kocaali başta olmak üzere farklı bölgelerde yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü fotokapan çalışmalarıyla yaban hayatını görüntüledi. Fotokapanla yapılan çalışmalara boz ayıdan su samuruna, yaban kedisinden karacaya kadar birçok tür yansıdı.

Doğal yaşam alanlarına yerleştirdiği fotokapanlarla çalışmalarını sürdüren Furkan Eren, Sakarya'nın farklı noktalarında yaban hayatını kayıt altına alıyor. Ormanlık alanlardan sulak bölgelere kadar birçok noktada çalışma yürüten Eren, bugüne kadar bozayı, çakal, karaca, kaya sansarı, porsuk, su samuru, tilki, yaban domuzu, yaban kedisi ve yaban tavşanını doğal ortamlarında görüntülemeyi başardı.

"Sakarya tahmin edilenden daha zengin"

Sakarya'nın yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik açısından tahmin edilenden çok daha zengin bir bölge olduğuna dikkat çeken Furkan Eren, "Ancak bu biyoçeşitlilik içerisinde yer alan canlıların nerede yaşadığını tam olarak bilmeden popülasyon çalışmalarının yapılması ve doğa koruma programlarının uygulanması pek de mümkün değil. Aslında fotokapan çalışmamızda temel amaç da tam olarak buydu" dedi.

Doğal ortamlarında görüntülendi

Kurdukları cihazlarla özellikle Türkiye'de nesli tehdit altında bulunan yaban kedisi ve su samuru gibi hassas türlerin yanı sıra bozayı, porsuk ve karacayı doğal ortamlarında görüntülediklerini belirten Eren, "Kurduğumuz cihazlarla özellikle ülkemizde nesli tehdit altında olan yaban kedisi ve su samuru gibi hassas türlerin yanı sıra bozayı, porsuk ve karacayı kendi doğal ortamlarında hiç rahatsızlık vermeden görüntüleyebildik. Hedeflediğimiz ve henüz kayıt altına alamadığımız vaşak, kurt ve kızıl geyik türlerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Görüntüler bilimsel veri niteliği taşıyor

Fotokapanlardan elde edilen kayıtların yalnızca görüntüden ibaret olmadığını ve bilimsel veri niteliği taşıdığını vurgulayan Eren, "Türlerin bölgedeki varlığını kanıtlamasının ötesinde avlanma, beslenme ve çiftleşme gibi gözlemlenmesi son derece zor olan davranışları da kayıt altına alabiliyoruz. Böylece tehdit altında olan bu türleri ve yaşam alanlarını korumak için somut veriler elde etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sakarya, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Yaban Hayatı Belgelendi - Son Dakika

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